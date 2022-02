Skandal görüntüler: Yıldız futbolcu kedisine işkence yaptı

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Zouma'nın skandal görüntüleri büyük tepki çekti.

27 yaşındaki futbolcunun sosyal medyada ortaya çıkan videosunda evindeki kediye şiddet uyguladığı görüldü.

Kedisine tekme ve yumruk atan Zouma hakkında soruşturma başlatılırken, yıldız futbolcunun 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

Kurt Zouma'nın kulübünde de kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu aktarıldı.





2021 yazında Chelsea'den 35 milyon euro bedelle West Ham United'a transfer olmuştu.

Özür diledi

Skandal görüntülerin ardından Kurt Zouma'dan özür açıklaması geldi.

Fransız futbolcu, "Videodan rahatsız olan herkesten özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. Herkes kedimizin iyi ve sağlıklı olduğundan emin olabilir" ifadelerini kullandı.

REKLAM

İşte Zouma'nın infiale neden olan o görüntüleri;

🚨🚨|BREAKING: Video obtained by The Sun shows West Ham United star Kurt Zouma repeatedly kicking his cat across the floor like a football 👇👇[GRAPHIC] pic.twitter.com/Bq2oH6Eaiz — Politics UK  (@PoliticsForUK) February 7, 2022