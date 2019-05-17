SÜPER LİG

Sneijder şampiyonluk maçına geliyor

Süper Lig 'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'ın bu önemli müsabakasını Hollandalı yıldız Wesley Sneijder de statta takip edecek.

Haber Merkezi IHA
Sneijder, 2017 yılında Galatasaray'dan ayrılmıştı.

Sneijder, 2017 yılında Galatasaray'dan ayrılmıştı.

Dünyaca ünlü yıldız Wesley Sneijder, eski takımı Galatasaray’ın şampiyonluk maçını izlemek için Türk Telekom Stadı'nda tribünde yer alarak eski takımına moral verecek. Tribünlerin büyük coşku ile karşılayacağı Sneijder ise çok heyecanlı olduğunu ve eski günleri özlediğini belirtti.

Ayrıca sosyal medya fenomeni 2,1 milyon takipçisi olan Olkan Soycan ise binlerce kişinin katıldığı Wesley Sneijder buluşmasının çekilişini Wesley Sneijder'in iş ortağı Emre Borhan ile canlı yayında yaparak çekilişi kazanan 2 talihli ismi dünya yıldızı ile buluşturacak.

Wesley Sneijder pazar sabahı İstanbul’da olacak ve kendisini iş ortağı Emre Borhan ile birlikte sosyal medya fenomeni Olkan Soycan karşılayacak.

  • 2013-2017 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen 34 yaşındaki Hollandalı yıldız, futbol yaşantısını Katar'ın Al Gharafa takımında sürdürüyor.

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