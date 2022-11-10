Spor St Johnstone Kulübü Eskişehirspora yardım toplayacak
FUTBOL FUTBOL

St. Johnstone Kulübü Eskişehirspor'a yardım toplayacak

İskoçya Ligi ekibi St Johnstone, ekonomik sorunlar yaşayan Eskişehirspor'a destek amacıyla cumartesi günü oynanacak Motherwell maçı öncesi yardım toplayacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
St. Johnstone Kulübü Eskişehirspora yardım toplayacak
İskoçya ekibinden Eskişehirspor'a yardım

İskoçya Premiership takımlarından St. Johnstone, zor günler geçiren Eskişehirspor için önümüzdeki hafta ligde oynayacakları Motherwell maçı öncesi yardım toplayacaklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pek çok kişinin bildiği gibi Eskişehirspor şu anda ciddi mali sorunlar yaşıyor. Dostluğumuzun bir göstergesi olarak, çeşitli taraftar grupları, St Johnstone ile yalnızca sorunlarını daha geniş bir kitleye duyurmakla kalmayıp, aynı zamanda kulübün hayatta kalması için para toplamak ve bağışta bulunmak için anlaştılar. Destekçilerimizin Eskişehir'deki yerel çocuk yardım kuruluşlarına cömertçe 500 maç bileti bağışlamasının ardından St Johnstone, Eskişehirspor'a daha fazla kaynak sağlamak için Cumartesi günkü Motherwell maçından önce taraftar liderliğinde bir yardım kampanyası düzenleyecek. Bilindiği üzere kulübümüz, 2012 yılında Avrupa Kupaları'nda Eskişehirspor Kulübü'yle karşı karşıya gelmişti." ifadelerine yer verildi.

Eskişehirspor hangi ligde? Eskişehirspor'un güncel borcu ne kadar?

Bir dönem Süper Lig'de adından söz ettiren ve büyük başarılara imza atan Eskişehirspor, üst üste yaşadığı sorunlar sebebiyle dağılmaya başlamıştı. Eskişehir ekibi, bu durumu toparlayamadığı için TFF 3. Lig'e kadar geriledi. Eskişehirspor'un güncel borcunun ise 287 milyon TL olduğu biliniyor.

Kura heyecanı

Kura heyecanı

Dört Büyükler'in Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oluyor.
Yollarını ayırdı

Yollarını ayırdı

​Alacakları için kulübe ihtar çekmişti
Altı eksikbir şüpheli

Altı eksik
bir şüpheli

Fenerbahçe'de Giresunspor maçında forma giyemeyecek isimler belli oldu.
Beşiktaş'ın yıldızı <br>Dünya Kupası'na gidiyor

Beşiktaş'ın yıldızı
Dünya Kupası'na gidiyor

Fas Futbol Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Muşspor'a destek oldu

Muşspor'a destek oldu

​Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme, 1071 adet Muşspor forması aldı.
'Ay-Yıldızlı <br>formayı giyebilirim'

'Ay-Yıldızlı
formayı giyebilirim'

​Fenerbahçeli futbolcu ülkesini değiştirebilir.
'Geldiğimde <br>100 kiloydu'

'Geldiğimde
100 kiloydu'

Emre Belözoğlu takımın yıldızı hakkında konuştu.
Uzatmalarda turladı

Uzatmalarda turladı

​İstanbulspor'dan müthiş geri dönüş.
Dört yeni isim

Dört yeni isim

​A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu.
'Trabzonspor'dan <br>asla vazgeçmem'

'Trabzonspor'dan
asla vazgeçmem'

Bordo-mavili taraftarların eleştirileri hakkında konuştu.
'Ufak tefek <br>şeyler büyütülüyor'

'Ufak tefek
şeyler büyütülüyor'

​Altay Bayındır eleştirilere cevap verdi.
Hakemler açıklandı

Hakemler açıklandı

​Galatasaray-Başakşehir maçı Karaoğlan'ın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.