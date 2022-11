St. Johnstone Kulübü Eskişehirspor'a yardım toplayacak

İskoçya Premiership takımlarından St. Johnstone, zor günler geçiren Eskişehirspor için önümüzdeki hafta ligde oynayacakları Motherwell maçı öncesi yardım toplayacaklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pek çok kişinin bildiği gibi Eskişehirspor şu anda ciddi mali sorunlar yaşıyor. Dostluğumuzun bir göstergesi olarak, çeşitli taraftar grupları, St Johnstone ile yalnızca sorunlarını daha geniş bir kitleye duyurmakla kalmayıp, aynı zamanda kulübün hayatta kalması için para toplamak ve bağışta bulunmak için anlaştılar. Destekçilerimizin Eskişehir'deki yerel çocuk yardım kuruluşlarına cömertçe 500 maç bileti bağışlamasının ardından St Johnstone, Eskişehirspor'a daha fazla kaynak sağlamak için Cumartesi günkü Motherwell maçından önce taraftar liderliğinde bir yardım kampanyası düzenleyecek. Bilindiği üzere kulübümüz, 2012 yılında Avrupa Kupaları'nda Eskişehirspor Kulübü'yle karşı karşıya gelmişti." ifadelerine yer verildi.

Eskişehirspor hangi ligde? Eskişehirspor'un güncel borcu ne kadar?

Bir dönem Süper Lig'de adından söz ettiren ve büyük başarılara imza atan Eskişehirspor, üst üste yaşadığı sorunlar sebebiyle dağılmaya başlamıştı. Eskişehir ekibi, bu durumu toparlayamadığı için TFF 3. Lig'e kadar geriledi. Eskişehirspor'un güncel borcunun ise 287 milyon TL olduğu biliniyor.