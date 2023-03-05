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Spor

Stanojevic'ten istifa açıklaması: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Giresunspor karşısında istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti. Stanojevic, istifayla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi, "Tabii ki bu takımın menfaati için olacaksa, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım."

22:51 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aleksandar Stanojevic

Aleksandar Stanojevic

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Bitexen Giresunspor'la 0-0 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, kulübün menfaati için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Stanojevic, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanamamanın kendileri için sinir bozucu bir durum olduğunu kaydetti.

Maç boyunca çok fazla direkten dönen şutları olduğunu vurgulayan Stanojevic, "Ne yazık ki topu ağlarla buluşturamadık. Tabii ki maç süresince iyi olan ve kötü olan durumlarımız vardı. Kaleden dönen birden çok şutumuz oldu. Kesinlikle daha iyi bir performans ortaya koymamız ve topu ağlarla buluşturmamız gerekirdi. Başlangıçtan itibaren taraftarımızdan çok iyi bir destek aldık. Öncelikle onlardan özür dilemek istiyorum. Fakat nihayetinde istenileni veremedik. Bundan dolayı çok üzgünüm." diye konuştu.

"Ben vazgeçen bir ruha sahip değilim"

Bir gazetecinin, Konyaspor'un başında 5. maçına çıktığı ve bu süreçte hiç gol atamayıp, sadece 1 puan alabildiklerini hatırlatarak, "İstifa etmemeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Stanojevic, "Öncelikle ben vazgeçen bir ruha sahip değilim. Elbette vazgeçmeyeceğim. Tabii ki bu takımın menfaati için olacaksa, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bu oyuncuların, yönetimin veya herhangi birinin düşüncesiyse, takımın menfaatine olacaksa, elbette düşünebilir, durumu gözden geçirebilirim. Bugün iyi bir performans sergiledik. 3 tane kaleden dönen şutumuz var ama ne yazık ki istenileni alamadık." ifadelerini kullandı.

Stanojevic, bireysel olarak Konyaspor için her şeyini verdiğini, kulüpten istifa konusunda bir talep gelmesi durumunda istişare edebileceklerini sözlerine ekledi.

#Aleksandar Stanojevic
#Konyaspor
#İstifa
36 dakika önce
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Stanojevic'ten istifa açıklaması: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım
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