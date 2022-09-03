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ÖZET: Başakşehir 2-0 Alanyaspor

Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u Serdar Gürler ve yeni transfer Keny'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Başakşehir - Alanyaspor mücadelesinin özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Başakşehir - Alanyaspor özet izle: Golleri kim attı?
Başakşehir 2-0 Alanyaspor

Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Alanyaspor'u Serdar Gürler ve yeni transfer Keny'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Başakşehir - Alanyaspor mücadelesinin özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Oynadığı 4 maçta 3. galibiyetini elde eden Medipol Başakşehir, puanını 10'a yükseltti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Alanya ekibi ise 5 puanda kaldı.

Başakşehir - Alanyaspor maç özeti (Maçtan dakikalar)

19. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan Lima'nın kullandığı kornerde altı pas önünde yükselen Biglia topa kafayı vururken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

23. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Münir'in yerden şutunda top kaleci Runarsson'dan döndü. Altı pas önünde boşta kalan topu önünde bulan Serdar Gürler, boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 1-0 önde tamamladı.

53. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Münir'den aldığı pasla rakip ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Münir'den topu kapan Balkovec'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.

76. dakikada Leroy Fer'den topu kapan Medipol Başakşehir'in yeni transferi Keny, Alanyaspor ceza sahasına girdi. Keny'nin sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

85. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Traore'nin ara pasıyla kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan Keny, süratiyle kaleciyi geçip sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

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