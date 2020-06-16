SÜPER LİG

Süper Lig ekibine taraftarından dikkat çeken mesaj: "11 tane yürek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor’da Derebeyleri Taraftarlar Derneği, "11 tane yürek istiyoruz" yazan pankartı kulüp tesislerinin karşısına asarak futbolculara kalan haftalar öncesi mesaj verdi.

Haber Merkezi İHA
Taraftar grubunun açtığı pankart

Taraftar grubunun açtığı pankart

Yeni Malatyaspor’un, virüs nedeniyle ara verilen lige kötü bir başlangıç yapması ve mağlubiyetler serisine Kasımpaşa karşısında aldığı 2-1'lik sonuçla devam etmesi taraftarı harekete geçirdi.

Son 7 haftasına girilen ligde düşme potasında yer alan Malatya temsilcisinde ağızları bıçak açmazken, Derebeyleri Taraftarlar Derneği alınan kötü sonuçlara tepkisini pankartla dile getirdi.

Kulüp tesislerinin görünen bir noktasına asılan pankarta ait fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada en çok beğeni alan paylaşım oldu.

Sarı-siyahlı taraftarlar pankartlı protesto gerçekleştirdi.
Sarı-siyahlı taraftarlar pankartlı protesto gerçekleştirdi.

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