Süper Lig için '21 takım' önerisi

Başkan Fatih Mert yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli futbolcuların bu süreçte evlerinde kalarak kendi imkanları dahilinde antrenmanlarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Futbolcularımız teknik direktörünümüzün verdiği talimatlar doğrultusunda evlerinde çalışıyor. Tesislerimize de çok az sayıda personelimiz mecburi işler nedeniyle geliyor. Personelimizi sokağa çıkarmamak için kulübümüzde bütün önlemleri aldık" diye konuştu.

Mert, liglerin tekrar ne zaman başlayacağına ilişkin de "Bu şekilde ligin nisan ayı içerisinde başlayacağına inanmıyorum, başlayamaz. Çünkü örnekler var; Fatih Terim örneği var, Fenerbahçe'de var, Hes Kablo Kayserispor'da böyle bir haber var. Yurt dışına giden teknik direktörler var. Bunların zaten iyileşme süreci, artı geldiklerinde de karantina süreci...Şimdi zaten bunlarla ilgili bir şey yapılsa nisan sonunu bulur" ifadelerini kullandı.

"Bu sene bu ligin oynanma ihtimali zor görünüyor"

Henüz Kovid-19 salgınının en üst noktaya ulaşmadığını, sürecin nasıl devam edeceğinin netlik kazanmadığını aktaran Fatih Mert, "Avrupa'da daha kötü salgın var. Biz alınan karara uymak zorundayız. Devletimiz nasıl derse biz ona göre hareket etmek zorundayız. Artık bu sene liglerin devam etmesinin zor olacağını düşünüyorum. Yani bu sene bu ligin oynanma ihtimali zor görünüyor" şeklinde görüş belirtti.

Futbol yetkililerinin halen liglerin başlamasına yönelik tarih veremediğini vurgulayan Fatih Mert, şöyle konuştu;

"Gençlik ve Spor Bakanımız da Sağlık Bakanımız da kesin bir tarih veremiyor. UEFA Başkanı'nın açıklamaları vardı; o da kesin bir şey söyleyemiyor; üç senaryodan bahsediyor, uygulanmazsa bu senenin yok sayılmasını söylüyor. Şimdi Türkiye'de Avrupa ülkelerinden iklimsel şartlar daha farklı haziran ayında burada maç oynanmaya kalkıldığı zaman 30-35 derece sıcaklık olan iller var. Bunların hepsinin düşünülmesi gerekiyor. Biz kendi görüşümüzü söylüyoruz ama bekliyoruz tabii ki. Bu işin kararı Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu, yurt dışında UEFA ve FIFA'dan gelecek. Biz de gelecek kararı bekliyoruz."

Rıza Çalımbay: Maçlar Antalya’da oynansın Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, telekonferansla bağlanarak, açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Antalya’nın liglerin tamamlanması için en uygun yer olduğunu açıklayarak, "Bu maçları oynamak için iyi bir ortamın olması gerekiyor. Her şey bittikten sonra ya da daha azaldıktan sonra oynanması gerekiyor. Benim kendi düşüncem bütün takımların Antalya’ya gelmesi. Hatta 2. Lig takımları bile gelebilir. Çünkü bütün takımlar için orada otel, saha her şey var. Baktığınız zaman bilim adamlarının, profesörlerin, doktorların paylaştığı şeylerden bir tanesi de maçların sıcak yerlerde oynanması. Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Maçlar da gündüz yada akşam oynanırsa, artık herkeste stres, sıkıntı, gerginlik her şey var. Olaylarda inşallah düzelir o zamana kadar. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" şeklinde konuştu."Biz her türlü tedbirimizi aldık"Takıma koronavirüs testinin yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Çalımbay, "3 gün önce ben tesisi kapattırdım. Tesislerde personel de dahil hiç kimse durmuyor. Biz doktorumuzla beraber sürekli şekilde arkadaşlarımızı izliyoruz, bakıyoruz, konuşuyoruz. Herkes evinden dışarıya çıkmıyor. Bazı arkadaşlarımız burada değil Sivas dışındalar. Belli bir şey olmadıktan sonra kolay kolay test yapmıyorlar. Biz en küçük bir bulgu olduğunda ona da başvuracağız, ona da başvurduk tabii ki. Şu anda zor şartlar altında sıkıntılı günler geçiyor. Biz her türlü tedbirimizi aldık. Oyuncularımızla 2 günde bir doktorumuz görüşüyor. Bir tek oyuncular değil bu, aileleri, çocukları, oraya gelenler Biraz zor bir süreç olduğu için çok dikkat ediyoruz. Tesisimizi dezenfekte ettirdik. Toplanma tarihinden 1 gün önce bir daha dezenfekte ettireceğiz. Oraya tertemiz bir şekilde gideceğiz" yanıtını verdi. "Evlerinde program yapıyorlar"Oyunculara program verdiklerini ve evlerinde çalıştığını söyleyen Çalımbay, "Oyuncu arkadaşlarımıza evlerinde program var onları yaptırıyoruz. Birde koşmak istiyorlarsa bizim sahamıza gelebilirler. Futbolcular tesiste sadece sahayı kullanıyorlar. Kesinlikle malzeme giymek, orada duş yapmak yasak. Fitnes’ı kullanmak tamamen yasak. Orada antrenmanlarını yapıp evlerine dönmeleri gerekiyor. Antrenman yaparken de kesinlikle 3 metre aralıkla 2’şer kişi koşabilirler. Öyle kalabalık olarak maç yapma gibi şeyler yaptırmıyoruz. Dikkat ederek yolumuza devam ediyoruz" ifadesini kullandı."Bizim iddiamız devam ediyor"Takımın şampiyonluk hedefi ile ilgili soruya ise Çalımbay, şu yanıtı verdi:"Lige inşallah başlayabilirsek çok kısa sürede bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bir de benim önerim olursa oraya 10 gün önceden de gidilebilir. 1 hafta önceden de gidebilirsin. Hazırlık dönemi gibi geçirirsin sonra maçlarını oynarsın. Federasyonumuz karar verdiğinde biz ona göre arkadaşlarımızı toplayacağız ve ondan sonra çalışmalara başlayacağız. Bu tabii ki hazırlık dönemi gibi olacak. Şu anda oyuncularımızı fit tutmaya çalışıyoruz. Maç oynamak kolay değil. Kimse bu ortamda oynayamaz. Zaten seyircisiz olarak oynanması yönünde karar alındığında hiçbir oyuncu motive olmamıştı. Biz en kötü maçlarımızdan bir tanesini Antalya’da oynadık. Çünkü kimsenin kafası maçta değildi. Herkes gergin, herkes tedirgin, herkes ne yapacağını bilmiyor. O yüzden çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. İyi bir ortam olduğu zaman bence güzel bir şekilde başlanır. Maçlarımıza baktığımız zaman bizim iddiamız devam ediyor. Önemli olan kafa rahat olarak başlarsak ligi de çok iyi bir yerde bitiririz.""Ben Sivas’tayım ve evden çıkmıyorum"Teknik direktör Rıza Çalımbay son olarak vatandaşlara ‘evden çıkmayın’ çağrısında bulunarak, "Bizlerin böyle şeylere ön ayak olması gerekiyor. Gerekmedikçe evden çıkmak doğru bir şey değil. Onun için çıkmamak gerekiyor. Her dakika söyleniyor, her dakika konuşuluyor. Ben Sivas’tayım ve mecbur kalmadıkça kesinlikle evden çıkmıyorum. Sadece buradan tesislere gidiyorum ve orası çok yakın. Erkenden tesise gidip hiç kimseyi görmeden bir koşu yada yürüyüş yapıp eve geliyorum. Ben alışverişe dahi gitmiyorum, dikkat ediyorum. Alışverişe gidince mutlaka vatandaşlarımız, taraftarlarımız geliyor. Resim çektiriyor, yanına gelmek istiyor. Önceden öyleydi ama şu anda vatandaşlar bilinçlendi. Herkesin mümkün olduğunca evden çıkmaması gerekiyor. Herkesin her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Maalesef bilinçlenmeyen arkadaşlarımız, büyüklerimiz var. Halen düğün yapanlar bile var. Hakikaten bu da çok büyük bir duyarsızlık. Evimizde kalmamız lazım. Evimiz evimiz güzel evimiz diyeceğiz" diye konuştu.

"Ligler 21 takımla oynanmalı"

Süper Lig'in bu sezon ne olacağıyla ilgili Fatih Mert, "Bu işin hakkaniyet ölçüsünde yapılması gerekiyor. Bu sene ligden düşme olmamalı, 1. Lig'den Süper Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e üçer takım çıkmalı. Ligler 21 takım oynanmalı bir sene sonra düşen takım 4 olur ona göre bu denge bir şekilde sağlanır, eğer 18 oynanmak isteniyorsa ki 20 ve 21 de oynanabilir" dedi.

Fatih Mert, şöyle devam etti;

"Avrupa'nın birçok ülkesinde ligler 20 takımla oynanıyor. Premier Lig, Fransa ligi 20 takımla oynanıyor. İtalya ligi Seri A 20 takımla oynanıyor. La Liga 20 takımla oynanıyor. Türkiye'de de bu yapılabilir. Bu sene 21 olup seneye bir takım düşerek 20 takıma çevrilmiş olabilir. Alttaki takımların da bu şekilde 1. ve 2. ligden gelecek takımların da hakkı yenilmemiş olur."

Ahmet Nur Çebi'den dikkat çeken Süper Lig önerisi: Bu haliyle tescil edilebilir Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, liglerin ertelenmesiyle ilgili süreci değerlendirdi."Sağlıktan daha önemli hiçbir şey olmadığına göre, süreç uzarsa sportif faaliyetlerin durdurulması gerekiyor" diyen Çebi, şunları kaydetti;"Bunu bir sonraki seneye taşıyamazsınız. O durumda yapılacak tek şey vardır, ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu ama ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum. 8-9 maç oynanmadan, hangi takımın hangi durumda hakkını alıp alamadığını tespit etmek çok zor olacaktır. İnşallah bu durum bitecek ve maçları oynayacağız. Hak eden şampiyon olacak ve dereceler hak ettikleri gibi olacak. Şayet süreç uzarsa liglerin bu sene oynanmamış kabul edilmesi tercihim. Bu durumda sonuçlar nereye gidecek bilmiyorum ama 'bu sene oynanmadı' deyip noktayı koymamız gerekebilir, biz de buna hazırız."Liglerin koronavirüs sebebiyle tescil edilmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek takımlar.🇹🇷 Trabzonspor🇬🇧 Liverpool🇪🇸 Barcelona🇩🇪 Bayern🇮🇹 Juventus🇫🇷 PSG🇳🇱 Ajax🇵🇹 Porto🇺🇦 Shakhtar🇧🇪 Club Brugge🇷🇺 Zenit pic.twitter.com/x6qNALMgTX— Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor) 20 Mart 2020 Çebi'den Avrupa kupalarına katılım formülüLigin bu sene tescil edilmemesi halinde Avrupa kupalarında boy gösterecek takımların nasıl seçilmesi gerektiği konusundaki fikrini de dile getiren Çebi, şunları söyledi;"Avrupa kupaları en büyük sorun. UEFA ve FIFA'nın karar vermesi gerekecek, beklemek lazım. Eğer ligi oynanmamış kabul edeceksek benim tercihim, son 5 yıllık kulüplerin başarı durumuna göre onlar Türkiye'yi yurt dışında temsil eder. Burada bir haksızlık söz konusu olabilir mi? Onu da şöyle ifade edebiliriz. Biz, birlik ve beraberlikten bahsediyoruz. Böyle durumlarda dayanışma gerekir. Gerekiyorsa, hangi takım dışarıda Türkiye'yi temsil ediyorsa sağlayacağı gelirlerden sadece onun faydalanması değil, diğer kulüplere de bu konuda, mevcut oynanmış ligdeki puanları ve derecelerine göre pay verilmesini öneriyorum.""Temmuz-ağustos'ta ligleri oynamak doğru değil"Play-off oynanmasına karşı olduğunu kaydeden Çebi, "Temmuz-ağustos'ta ligleri oynamak doğru değil, bitmemiş ligi tamamlamak doğru değil. O dönemde de bu ligi oynanmamış kabul etmeyi önermeyi düşünüyorum. Play-off'a gerek yok. Play-off'un oynanabildiği durum ve vaziyetlerde zaten lig de oynanabiliyor demektir. O zaman ligi oynayalım" dedi.Kulüpler Birliği Vakfının telekonferans yöntemi ile yaptığı toplantıyı anlatan Çebi, "Ülkedeki bu kriz netleşmeden, çözülmeden sportif anlamda ne yapacağımızı söylememiz doğru değil. Ancak Kulüpler Birliği toplantısında bir hedef koymanın gerektiğini düşündüler, '17-18 Nisan'da hazır oluruz' şeklinde oluştu. Bunu, federasyona bildirdik. Ancak çok doğal olarak federasyonun tavrı da, 'bugün için bu tarihi konuşmamız doğru değil, gelişmeleri bekleyip görmek zorundayız' dediler. Benim de temennim, bir an önce ülkede bu krizin bitmesi ve futbol oynayabilir hale gelmemiz. Sonuç itibarıyla eğer bu süreç çok çabuk halledilebilirse, benim de temennim 17 Nisan olmaz, nisan sonu olur. mayıs ayında başlarsınız, haziran'ın ortasında ligi bitirebilirsiniz" şeklinde konuştu.Yaşanan durumun kulüpleri ekonomik olarak zor durumda bıraktığından bahseden Çebi, "Hükümetin, kesinlikle bankaları vasıtasıyla özellikle yapılandırılmış kredilerde bizim, özellikle burada Trabzonspor-Beşiktaş-Galatasaray ve bazı kulüpler olduğunu biliyoruz, onların bu paketinin tekrar dizayn edilmesi gerektiğini söylüyorum" ifadelerini kullandı.Çebi ayrıca yaşanan koronavirüs salgını ile ilgili olarak vatandaşların hükümet programına destek vermesi gerektiğini ve tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

"Şampiyonluk play-off ile belirlenebilir"

Süper Lig'de şampiyonun nasıl belirleneceğine ilişkin de Fatih Mert, şunları dile getirdi;

"Şampiyonluk yarışında 4 takım görünüyor. Bu 4 takım seneye ligler başlamadan bir-iki hafta önce bir play-off yapabilir, neden olmasın. Deniyor ki TFF'nin kuralları içerisinde yok. Yani şu yaşadığımız ortamla ilgili de dünyanın hiç bir yerinde böyle yazılı bir kural yok. Şimdi biz iş yerlerimize gidemiyoruz, iş yerlerimizi açamıyoruz evden dışarı çıkamıyoruz. Ben Ankara'da 75 yaşında babam ve annemin yanına gidemiyorum. Aramızda iki kilometre mesafe var. Evlerine gidip göremiyorum, çünkü taşıyıcı olabiliriz diye. Yani dünyada bugüne kadar bilinen 200 senedir yaşanmamış bir olay yaşanıyor, belki daha kötüsü yaşanıyor. Şimdi 'TFF kurallarında yok' diye olmaz diye bir şey yok. Burada hakkaniyet ölçüsünde ligden düşme kaldırılabilir. Bu sene için alttan gelecek takımlar bir üst lige çıkarılabilir."

Fatih Mert, ligin devam etmesi halinde yazın maçların oynanmasının çok zor olacağını, ağustos ayında önümüzdeki sezonun futbol takvimi öncesinde kısa bir play-off müsabakasının yapılmasının daha doğru olduğunu kaydetti.

Başkan Fatih Mert, koronavirüs mücadelesi sırasında insanların futbolcu transferi düşünecek durumda olmadığını, yeni transfer koşullarının da hayatın normal seyrine dönmesinden sonra belirleneceğini söyledi.