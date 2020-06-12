SÜPER LİG

Süper Lig maçları Birleşik Krallık'ta yayınlanacak

Yeni tip koronavirüs salgını arasının ardından yeniden başlayacak Süper Lig maçları, Birleşik Krallık ve İrlanda'da canlı yayımlanacak.

Haber Merkezi AA
Süper Lig maçları İngiltere ve İrlanda'da canlı olarak futbol izleyicisiyle buluşacak.

Süper Lig maçları İngiltere ve İrlanda'da canlı olarak futbol izleyicisiyle buluşacak.

Kovid-19 salgını arasının ardından yeniden başlayacak Süper Lig maçları, Birleşik Krallık ve İrlanda'da canlı yayımlanacak.

BT Sport kanalı, Süper Lig'in Birleşik Krallık ve İrlanda'daki yayın haklarını 2019-2020 sezonu sonuna kadar satın aldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig'in de yayıncılarından olan kanal, Türkiye'den her hafta 3 maçı canlı olarak ekranlara getirecek.

  • Bu hafta Göztepe-Trabzonspor, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ve Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmaları yayımlanacak.

BT SPORT nasıl izlenir?

  • BT SPORT EXTRA 5
  • Bt Sport 2 Frekansı
  • Uydu Adı: Astra 2E
  • Frekansı:11.386
  • Sembol:29500
  • Fec :3/4
  • Polarizasyon: (V) Dikey
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