Süper Lig maçları Birleşik Krallık'ta yayınlanacak

Kovid-19 salgını arasının ardından yeniden başlayacak Süper Lig maçları, Birleşik Krallık ve İrlanda'da canlı yayımlanacak.

BT Sport kanalı, Süper Lig'in Birleşik Krallık ve İrlanda'daki yayın haklarını 2019-2020 sezonu sonuna kadar satın aldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig'in de yayıncılarından olan kanal, Türkiye'den her hafta 3 maçı canlı olarak ekranlara getirecek.

Bu hafta Göztepe-Trabzonspor, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ve Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmaları yayımlanacak.

Birleşik Krallık ve İrlanda'da yayın yapan BT Sport, Göztepe-Trabzonspor, Beşiktaş-Antalyaspor ve Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarını canlı olarak yayınlayacak pic.twitter.com/gBU1XKCTcA — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 12, 2020

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