Süper Lig maçları Birleşik Krallık'ta yayınlanacak

Kovid-19 salgını arasının ardından yeniden başlayacak Süper Lig maçları, Birleşik Krallık ve İrlanda'da canlı yayımlanacak.
BT Sport kanalı, Süper Lig'in Birleşik Krallık ve İrlanda'daki yayın haklarını 2019-2020 sezonu sonuna kadar satın aldığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig'in de yayıncılarından olan kanal, Türkiye'den her hafta 3 maçı canlı olarak ekranlara getirecek.
- Bu hafta Göztepe-Trabzonspor, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ve Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmaları yayımlanacak.
Birleşik Krallık ve İrlanda'da yayın yapan BT Sport, Göztepe-Trabzonspor, Beşiktaş-Antalyaspor ve Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarını canlı olarak yayınlayacak pic.twitter.com/gBU1XKCTcA
Birleşik Krallık ve İrlanda'da yayın yapan BT Sport, Göztepe-Trabzonspor, Beşiktaş-Antalyaspor ve Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarını canlı olarak yayınlayacak pic.twitter.com/gBU1XKCTcA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 12, 2020
BT SPORT nasıl izlenir?
- BT SPORT EXTRA 5
- Bt Sport 2 Frekansı
- Uydu Adı: Astra 2E
- Frekansı:11.386
- Sembol:29500
- Fec :3/4
- Polarizasyon: (V) Dikey
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