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Süper Lig’e Dünya Kupası arası

Süper Lig’de 14. hafta bir maç dışında tamamlanırken, alınan sonuçlar deplasman takımlarına yaradı. Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girerken; Galatasaray, Başakşehir deplasmanında aldığı tarihi sonuçla zirve yarışına ortak oldu.

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Haber Merkezi İHA
Süper Lig puan tablosu
Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girdi.

20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi. Ara öncesi Süper Lig’in 14. haftasında 8 karşılaşma oynanırken, toplam 26 gol atıldı. Haftanın kapanış maçı olan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi, Taksim’de yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Fenerbahçe’de seri sona erdi

29 puanla Süper Lig’de lider olan Fenerbahçe, konuk ettiği Giresunspor’a 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertliler, lige verilen ara öncesi avantaj kaybetti. Fenerbahçe, bu yenilgiyle birlikte 14 maç sonra Kadıköy’de mağlubiyet yaşamış oldu. Ligde 8 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kanarya, bu sezon 2. yenilgisini aldı.

Galatasaray’dan gövde gösterisi

Haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, Başakşehir’i deplasmanda tarihi bir sonuçla mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu’nun hat-trick yaptığı mücadeleden 7-0’lık skorla galip ayrılırken, üst üste 3. galibiyetini elde etti. Bu sonuç ev sahibi ekibin tarihinin en farklı mağlubiyeti olarak kayıtlara geçerken, turuncu-lacivertliler haftayı 24 puanla 5. sırada tamamladı. Galatasaray ise puanını 27’ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti.

Trabzonspor beraberliğe abone

2 futbolcusunun cezalı olduğu haftada MKE Ankaragücü’ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-1’lik sonuçla berabere ayrılırken puanını 23’e yükseltti ve haftayı 7. sırada tamamladı. Bordo-mavililer oynadığı son 5 müsabakada 4 beraberlik yaşadı.

  • Gol krallığında zirve Valencia’nın
  • Süper Lig’in gol krallığı tablosunda ilk haftadan itibaren zirvede yer alan Fenerbahçeli Enner Valencia gol sayısını 13’e yükseltti. Sıralamada ikinci sırada 9 golle Antalyaspor’un forveti Haji Wright bulunuyor. Fatih Karagümrük takımının gol yükünü çeken isimlerden Fabio Borini ve Mbaye Diagne ise 7 golle sıralamada yer alıyor.
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