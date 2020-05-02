SÜPER LİG

Süper Lig tarihine geçen Emre Demir İstanbul yolunda

Medipol Başakşehir, Kayserispor’un genç yeteneği Emre Demir’i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde son kararı ise sarı-kırmızılı yönetim verecek.

Haber Merkezi İHA
Genç futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkarken bir de gol kaydetti.

Genç futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkarken bir de gol kaydetti.

Kayserispor’da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir, önümüzdeki sezon Başakşehir forması giymeye çok yakın. Süper Lig’in en genç gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Emre, İstanbul ekibinin kendisi ile ilgilendiğini söyledi.

"Büyük hedeflerim var"


Her fırsatta hedefinin Avrupa’da oynamak olduğunu belirten Emre Demir, menajeri aracılığı ile Başakşehir takımının kendisini istediğini dile getirdi. Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, "Ben Kayserispor’da oynamaktan mutluyum ama elbette daha büyük hedeflerim var. Başakşehir, eğer beni transfer etmek istiyorsa elbette öncelikle kulübüm ile görüşüp anlaşmalı. Bu transfer gelişmesi ile ilgili benim bir yorum yapmam yanlış olur" dedi.

Edinilen bilgilere göre, iki kulübün başkanları arasında Emre Demir transferi ile ilgili bir görüşme oldu. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, Emre ile ilgili son kararını sezon sonunda verecek.

Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
Yeni Şafak

Emre Demir Süper Lig tarihine geçti

Kayserisporlu Emre Demir, Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Enes Ünal'ın rekorunu kıran 15 yaşındaki futbolcu maç sonundaki röportajında 'hedefim Avrupa' dedi.


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