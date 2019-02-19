SÜPER LİG

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu penaltı istatistiği: Zirvede kim var?

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda 22. hafta geride kaldı. Başakşehir'in en yakın takipçisi Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya yükselttiği haftanın sonunda hakem kararları tartışmaları zirveye taşındı. Peki geride bıraktığımız 22 hafta sonunda en çok penaltı düdüğü hangi takım leyine ve aleyhine çalındı? İşte Süper Lig'in penaltı istatistiği.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hugo Rodallega, Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 2 penaltı atışından yararlanamadı.

Hugo Rodallega, Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 2 penaltı atışından yararlanamadı.

2018-2019 sezonunda uygulanmaya başlanan VAR sistemi hakem kararlarını tartışmayı engelleyemedi.

Hemen hemen her mücadelede VAR ve hakem ile ilgili bir gündem oluşurken bizler de bu sezon 22 haftası geride kalan Süper Lig'de 'hangi takım daha çok penaltı atmış?', 'hangi takım aleyhinde daha çok penaltı çalınmış?' sorularına cevap olacak istatistikleri çıkarttık.

Buna göre 22. hafta sonunda Süper Lig'de lehinde en çok penaltı kararı verilen takım Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibi şimdiye kadar 11 penaltı atışı kullanırken bunların 6'sını gole çevirdi 5'ini ise kaçırdı.

Bu sezon lehinde en çok penaltı kararı verilen takımlar;

  • Kasımpaşa: 11
  • Alanyaspor: 7
  • Trabzonspor: 7

Bu sezon lehinde en az penaltı kararı verilen takımlar;

  • Göztepe: 1
  • Başakşehir: 2
  • Yeni Malatyaspor: 2

Diagne, bu sezon Süper Lig'de penaltıdan en çok gol atan oyuncu konumunda.
Diagne, bu sezon Süper Lig'de penaltıdan en çok gol atan oyuncu konumunda.
AA

Bu sezon aleyhinde en çok penaltı çalınan takımlar;

  • 1-Kasımpaşa: 14
  • 2-Sivasspor: 13
  • 3-Galatasaray: 12

Bu sezon en çok penaltı kararı veren hakemler;

  • 1-Hail Umut Meler: 9
  • 2-Bülent Yıldırım: 6
  • 3-Ali Palabıyık: 6

Halil Umut Meler, Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kararı veren hakem konumunda.
Halil Umut Meler, Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kararı veren hakem konumunda.
İHA


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