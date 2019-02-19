Süper Lig'de 2018-2019 sezonu penaltı istatistiği: Zirvede kim var?

2018-2019 sezonunda uygulanmaya başlanan VAR sistemi hakem kararlarını tartışmayı engelleyemedi.

Hemen hemen her mücadelede VAR ve hakem ile ilgili bir gündem oluşurken bizler de bu sezon 22 haftası geride kalan Süper Lig'de 'hangi takım daha çok penaltı atmış?', 'hangi takım aleyhinde daha çok penaltı çalınmış?' sorularına cevap olacak istatistikleri çıkarttık.

Buna göre 22. hafta sonunda Süper Lig'de lehinde en çok penaltı kararı verilen takım Kasımpaşa oldu. İstanbul ekibi şimdiye kadar 11 penaltı atışı kullanırken bunların 6'sını gole çevirdi 5'ini ise kaçırdı.

Bu sezon lehinde en çok penaltı kararı verilen takımlar;

Kasımpaşa: 11

Alanyaspor: 7

Trabzonspor: 7

Bu sezon lehinde en az penaltı kararı verilen takımlar;

Göztepe: 1

Başakşehir: 2

Yeni Malatyaspor: 2

Bu sezon aleyhinde en çok penaltı çalınan takımlar;

1-Kasımpaşa: 14

2-Sivasspor: 13

3-Galatasaray: 12

Bu sezon en çok penaltı kararı veren hakemler;

1-Hail Umut Meler: 9

2-Bülent Yıldırım: 6

3-Ali Palabıyık: 6



