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Süper Lig gol kralı kimdir? Süper Lig gol krallığına son sıralama

Süper Lig'de 4. haftanın başlamasıyla birlikte spor severler anlık gol kralını ve gol krallığı sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Süper Lig 2022-23 sezonunda an itibariyle gol kralı kimdir, sıralama nasıl? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde gol kralı kimdir? Gol krallığı sıralaması: Valencia mı, Wright mi?
​Süper Lig gol kralı kimdir? Süper Lig gol krallığına son sıralama

Süper Lig'de 4. haftanın başlamasıyla birlikte spor severler anlık gol kralını ve gol krallığı sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Süper Lig 2022-23 sezonunda an itibariyle gol kralı kimdir, sıralama nasıl? İşte detaylar...

Süper Lig'de 2022-23 sezonu son hızıyla devam ediyor. Ligde 4. haftaya girilirken Fenerbahçeli Enner Valencia, 6 golle birlikte zirvede yer alıyor. Tecrübeli futbolcuyu ise Gaziantep FK maçında attığı 2 golle birlikte toplam 5 gole ulaşan Antalyasporlu Haji Wright takip ediyor.

4 haftada en çok gol atan 10 futbolcu ise şu şekilde:

  • Valencia - 6
  • Wright - 5
  • Belhanda - 3
  • Onyekuru - 2
  • Ghezzal - 2
  • Efkan - 2
  • N'Koudou - 2
  • Gomis - 2
  • Gradel - 2
  • Eduardo - 2
  • Enis Bardhi - 2
  • Arda Güler - 2
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