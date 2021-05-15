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Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun perdesi, şampiyonun ve küme düşen son takımın belirleneceği 42. ve son hafta maçlarıyla kapanacak. Denizlispor, Erzurumspor ve Ankaragücü’nün veda ettiği Süper Lig’de küme düşen 4. ve son takım da bugün belli olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde küme düşen son takım belli oluyor
Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Trabzonspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Süper Lig'in son haftası bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte sona eriyor. Bu son hafta mücadelesinde hem lig şampiyonu hem de küme düşen son takım belli olacak. Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nün veda ettiği ligde küme düşen 4. ve son takım da belli oluyor.

Fenerbahçe şampiyon olabilir

Fenerbahçe için tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde şampiyonluğu elde edecek.

Gençlerbirliği'nin küme düşme durumu

Ligde 41 puana sahip Hes Kablo Kayserispor ya da 38 puanı bulunan Gençlerbirliği, küme düşecek. Son maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alması halinde Gençlerbirliği lige veda edecek.

Kayserispor'un küme düşme durumu

Kayserispor'un Fenerbahçe'ye mağlup olması ve Gençlerbirliği'nin deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a üstünlük kurması halinde ise ikili averajda rakibinin gerisinde bulunan Hes Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig'e düşecek.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının canlı anlatımı:

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