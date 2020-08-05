SÜPER LİG

Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi şoku: Bir daha devler ligi göremeyebiliriz

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle birlikte Süper Lig'de şampiyonun, 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama tehlikesi ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi

Süper Lig'de 2020-2021'i şampiyon bitiren takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkını kaybetti.

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından 2021/22 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak.

ESPN'in haberine göre sıralamada ilk 10'de yer alan ülkelerden birinin takımı Devler Ligi şampiyonu olursa, hak Süper Lig şampiyonuna geçecek.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi liginde direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanırsa Süper Lig şampiyonu ön eleme oynamayacak.

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