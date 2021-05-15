Süper Lig'de son hafta en çok şampiyon olan takım Galatasaray Süper Lig'de bu akşam 2020-2021 sezonu şampiyonu belli olacak. Üç büyük takımın yarışta olduğu ligde Beşiktaş'ın büyük bir avantajı bulunuyor. Galatasaray ile aynı puanda olan siyah beyazlılar averajla rakibinin önünde. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için ise iki rakibinin kaybetmesini beklemesi ve mücadelesini kazanması gerekecek. Peki Süper Lig'de son haftalara bakıldığında en çok şampiyonluk elde eden takım hangisi? Sizler için 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-1988 sezonundan bu sezona kadar olan dönemi inceledik.

Haber Merkezi 15 Mayıs 2021, 14:07 Son Güncelleme: 15 Mayıs 2021, 15:30 Yeni Şafak