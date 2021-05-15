Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Süper Ligde son hafta en çok şampiyon olan takım Galatasaray
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig'de son hafta en çok şampiyon olan takım Galatasaray

Süper Lig'de bu akşam 2020-2021 sezonu şampiyonu belli olacak. Üç büyük takımın yarışta olduğu ligde Beşiktaş'ın büyük bir avantajı bulunuyor. Galatasaray ile aynı puanda olan siyah beyazlılar averajla rakibinin önünde. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için ise iki rakibinin kaybetmesini beklemesi ve mücadelesini kazanması gerekecek. Peki Süper Lig'de son haftalara bakıldığında en çok şampiyonluk elde eden takım hangisi? Sizler için 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-1988 sezonundan bu sezona kadar olan dönemi inceledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde son hafta en çok şampiyon olan takım Galatasaray
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2020-2021 sezonunun son maçına şampiyonluk umuduyla çıkacak.

Süper Lig'de 3 puanlı sistemin başladığı 1987-1988 sezonundan bu yana son haftada 2 kez liderlik koltuğu el değiştirdi. Liderliğin değiştiği iki sezonda Fenerbahçe son haftada şampiyonluk fırsatını kaçıran takım oldu.

Süper Lig'de 12. kez şampiyonluk son hafta belli olacak. Şampiyonluğun son haftada belli olduğu 12 sezonda en çok kupa kaldıran takım Galatasaray. Sarı kırmızılılar tam 6 kez son haftada ipi göğüslemeyi başardı.

İşte şampiyonluğun son haftada belli olduğu 12 sezonda ortaya çıkan sonuçlar;

  • 1992-1993 - Galatasaray
  • 1993-1994 - Galatasaray
  • 1995-1996 - Fenerbahçe
  • 2000-2001 - Fenerbahçe
  • 2005-2006 - Galatasaray
  • 2007-2008 - Galatasaray
  • 2008-2009 - Beşiktaş
  • 2009-2010 - Bursaspor
  • 2010-2011- Fenerbahçe
  • 2011-2012 - Galatasaray
  • 2017-2018 - Galatasaray


Abone Ol Google News
Tam kapanma etkisi

Tam kapanma etkisi

​Vaka sayısı en fazla olan ilk 5 ilden biriydi, harita yeşile döndü.
Şampiyonluk kutlamalarına karşı önlem

Şampiyonluk kutlamalarına karşı önlem

İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar.
İsrail Gazzeyi vurdu

İsrail Gazze'yi vurdu

​Basın kuruluşlarının olduğu bina yerle bir edildi

​İşgalci İsrail'in şehit ettiği 133 canın 36'sı çocuk.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.