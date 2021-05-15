Süper Lig'de son hafta en çok şampiyon olan takım Galatasaray

Süper Lig'de 3 puanlı sistemin başladığı 1987-1988 sezonundan bu yana son haftada 2 kez liderlik koltuğu el değiştirdi. Liderliğin değiştiği iki sezonda Fenerbahçe son haftada şampiyonluk fırsatını kaçıran takım oldu.
Süper Lig'de 12. kez şampiyonluk son hafta belli olacak. Şampiyonluğun son haftada belli olduğu 12 sezonda en çok kupa kaldıran takım Galatasaray. Sarı kırmızılılar tam 6 kez son haftada ipi göğüslemeyi başardı.
İşte şampiyonluğun son haftada belli olduğu 12 sezonda ortaya çıkan sonuçlar;
- 1992-1993 - Galatasaray
- 1993-1994 - Galatasaray
- 1995-1996 - Fenerbahçe
- 2000-2001 - Fenerbahçe
- 2005-2006 - Galatasaray
- 2007-2008 - Galatasaray
- 2008-2009 - Beşiktaş
- 2009-2010 - Bursaspor
- 2010-2011- Fenerbahçe
- 2011-2012 - Galatasaray
- 2017-2018 - Galatasaray