Süper Lig'de son haftanın maç saatleri değişti TFF, Süper Lig'in son haftasındaki şampiyonluk ve düşmeyi ilgilendiren 4 maçın 20.30'da, diğer 6 maçın da 18.00'de başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2021, 13:34 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2021, 13:48 Yeni Şafak