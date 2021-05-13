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Süper Lig'de son haftanın maç saatleri değişti

TFF, Süper Lig'in son haftasındaki şampiyonluk ve düşmeyi ilgilendiren 4 maçın 20.30'da, diğer 6 maçın da 18.00'de başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde son haftanın maç saatleri değişti
Süper Lig

Süper Lig'in 42. haftasında oynanacak maç saatlerinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan programda, 6 maç saati 18:00 olarak güncellenirken, 4 maçın saatinde değişiklik yapılmadı.

Ligde daha önce 20:30 olarak açıklanan; MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor – Kasımpaşa, Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir, Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük – Denizlispor, Antalyaspor – Konyaspor maçları 18:00'e alınırken, 20.30'da başlayacağı açıklanan; Trabzonspor – Gençlerbirliği, Göztepe – Beşiktaş, Kayserispor – Fenerbahçe ve Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçlarının saatlerinde değişiklik yapılmadı.

Süper Lig'in 42'nci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:

  • 15 MAYIS CUMARTESİ
  • 18.00 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor
  • 18.00 Sivasspor – Kasımpaşa
  • 18.00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir
  • 18.00 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü
  • 18.00 Fatih Karagümrük – Denizlispor
  • 18.00 Antalyaspor – Konyaspor
  • 20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği
  • 20.30 Göztepe – Beşiktaş
  • 20.30 Kayserispor – Fenerbahçe
  • 20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspo

Maç saatleri değişti
Maç saatleri değişti


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