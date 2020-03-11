SÜPER LİG

Süper Lig'deki kritik maç öncesi koronavirüs önlemi: Dezenfekte edildi

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı öncesi Yeni Malatya Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı

Haber Merkezi AA
Maç öncesi koronavirüs salgınına karşı önlem alındı.

Maç öncesi koronavirüs salgınına karşı önlem alındı.

Fotoğraf: Yeni Malatyaspor Kulübü / AA

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak 19. hafta erteleme maçı öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri stadyumda dezenfekte çalışması yaptı.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Trabzonspor maçı öncesi stadımızın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte ederek taraftarımızın gönül rahatlığıyla kullanımına hazır hale getirdi" ifadesi kullanıldı.

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