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Süper Lig'e Ramazan tarifesi: Maçların saatleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan ayında 19.00'da oynanacak maçların saatini iftardan sonraya alarak 20.30 olarak belirledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lige Ramazan tarifesi: Maçların saatleri değişti
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatlerinin 19.00'dan 20.30'a alındığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı. Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlenmiştir."

  • İki derbi de 20.30'da oynanacak
  • Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı ve 32. haftada oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi de saat 20.30'da başlayacak.
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