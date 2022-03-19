Süper Lig'e Ramazan tarifesi: Maçların saatleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatlerinin 19.00'dan 20.30'a alındığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı. Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlenmiştir."
- İki derbi de 20.30'da oynanacak
- Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı ve 32. haftada oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi de saat 20.30'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı👇 pic.twitter.com/LoESNknwyI
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı👇 pic.twitter.com/LoESNknwyI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 19, 2022