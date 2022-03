Süper Lig'in üç yıldızı tarihe geçti: 36 yıl sonra Dünya Kupası'ndalar

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde Kanada ile Jamaika karşı karşıya geldi.

Mücadele Kanada'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaşlı Cyle Larin maçtaki ilk golü atan isim oldu. Takım arkadaşı Atiba Hutchinson 62. dakikada oyuna dahil oldu. Hatayspor'dan Adekugbe ise ilk 11'de başladığı maçta 90 dakikada görev aldı.

Bu galibiyetle puanını 28'e çıkartan Kanada, 36 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

