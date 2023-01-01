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Spor
Sürpriz görüşme: Salah Liverpool'dan ayrılıyor mu?
Yılın transferi gerçekleşebilir. Liverpool'da sıkıntılı günler geçiren Mohammed Salah ile ilgili sızan bir fotoğraf transfer iddialarını güçlendirdi.
21:04 . 17/01/2023 Salı
Diğer
Muhammed Salah

Muhammed Salah

İngiltere ve Mısır'da gündem, Muhammed Salah. Mısırlı futbolcunun Liverpool'dan ayrılacağı konuşuluyor.


İddiayı güçlendiren ise bir kare fotoğraf

Liverpool'un ligde Brighton deplasmanından 3-0'lık hüsranla dönmesinin ardından Mohamed Salah sürpriz bir yemek masasında görüntülendi.

Yıldız futbolcunun masasında Paris Saint Germain'in sahibi Nasser Al Khelaifi'nin bulunması, transfer iddialarını tekrar gündeme getirdi.

Mısırlı yıldız ile ilgili sızan bu fotoğraf hem İngiliz hem de Mısır basınında geniş yer buldu.

Mısır basınında çıkan haberlerde, PSG'nin bir süredir Salah'ı transfer etmek istediği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Bu sezon Liverpool ile 27 maçta 17 gol atıp 6 asist yapan 30 yaşındaki Salah'ın kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

#LiverpooL
#PSG
#Muhammed Salah
2 saat önce
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Sürpriz görüşme: Salah Liverpool'dan ayrılıyor mu?
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