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Suudi Arabistanlı futbolcuların galibiyet hediyesi belli oldu

Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek büyük ses getiren Suudi Arabistan'da futbolculara ödül verileceği belirtildi. İddiaya göre Suudi Arabistan yönetimi, ülkelerine büyük bir sevinç yaşatan futbolcularına araba hediye etme kararı aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistanlı futbolcuların galibiyet hediyesi belli oldu
Suudi Arabistanlı futbolcuların gol sevinci.

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesi sonrasında ülke yönetiminden flaş bir hamle geldi.

İddiaya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman Al Saud, Suudlu futbolcuların her birine Rolls-Royce Phantom armağan edecek.

Dünya basınına yansıyan haberlerle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken konuyla ilgili neler yaşanacağı merak konusu.

Rolls Royce Phantom’un güncel piyasa fiyatı ise yaklaşık 23 milyon TL.
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