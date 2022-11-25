Suudi Arabistanlı futbolcuların galibiyet hediyesi belli oldu

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesi sonrasında ülke yönetiminden flaş bir hamle geldi.
İddiaya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman Al Saud, Suudlu futbolcuların her birine Rolls-Royce Phantom armağan edecek.
Dünya basınına yansıyan haberlerle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken konuyla ilgili neler yaşanacağı merak konusu.
Saudi Arabia Prince is reportedly giving every player a brand new Rolls Royce for beating Argentina in the World Cup 😧 pic.twitter.com/Ulu5bKW9ri
Saudi Arabia Prince is reportedly giving every player a brand new Rolls Royce for beating Argentina in the World Cup 😧 pic.twitter.com/Ulu5bKW9ri— BenchWarmers (@BeWarmers) November 25, 2022
"Messi ile fotoğraf çektirmeye mi geldiniz?"
🗣Suudi Arabistan Teknik Direktörü Hervé Renard, Arjantin maçının devre arasında geri dönüşün fitilini ateşliyor... pic.twitter.com/PbADbpNK1P
"Messi ile fotoğraf çektirmeye mi geldiniz?"