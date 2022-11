Suudi Arabistanlı futbolcuların galibiyet hediyesi belli oldu

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesi sonrasında ülke yönetiminden flaş bir hamle geldi.

İddiaya göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman Al Saud, Suudlu futbolcuların her birine Rolls-Royce Phantom armağan edecek.

Dünya basınına yansıyan haberlerle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken konuyla ilgili neler yaşanacağı merak konusu.

Rolls Royce Phantom’un güncel piyasa fiyatı ise yaklaşık 23 milyon TL.

Saudi Arabia Prince is reportedly giving every player a brand new Rolls Royce for beating Argentina in the World Cup 😧 pic.twitter.com/Ulu5bKW9ri — BenchWarmers (@BeWarmers) November 25, 2022