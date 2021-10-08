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Suudilere satılan Newcastle United ilk transferini yapıyor

Uzun süredir Premier Lig'de beklentilerin altında kalan Newcastle United, Suudi Arabistan sermayesinin eline geçti. 353 milyon euro gibi dev bir rakamı Newcastle'ı almak için ortaya koyan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, çılgın bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudilere satılan Newcastle United ilk transferini yapıyor
Newcastle United, 353 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan sermayesinin eline geçti.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da satışın onaylanmasının ardından taraftarlar oldukça heyecanlı.

Ocak ayı transfer döneminde takımın güçlendirilmesi için harekete geçecek olan İngiliz ekibinin ilk transferi Barcelona'dan ayrılması beklenen Coutinho olabilir. Newcastle'ın Brezilyalı oyuncunun bonservisini 50 milyon euro karşılığında alması bekleniyor.

İngiliz ekibinin tek hamlesi bu olmayacak. Suudi Arabistan sermayesinin eline geçen kulüp, PSG ile sözleşmesi bitecek olan Mbappe ve Dortmund'dan ayrılma ihtimali olan Haaland için de girişimlerde bulunacak.

  • Bu sezonu geçiş süreci olarak gören kulüp, özellikle yaz transfer döneminde yapacağı transferlerle büyük yankı uyandırmayı hedefliyor.
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