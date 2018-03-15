Taffarel'den Brezilyalılara Neymar müjdesi

Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel, PSG'de geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat olan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Neymar'la ilgili açıklama yaptı.

Brezilya Milli Takımı'nda Tite'nin teknik ekibinde yer alan Taffarel, Neymar'ın 2018 Dünya Kupası'na yetişeceğini söyledi ve şunları ekledi:

Neymar çok özel bir oyuncu. Günden güne kişisel ve karakter anlamında gelişimini sürdürüyor. Kalitesi tartışılmaz. Çok az bir zaman sonra dünyanın en iyi futbolcusu olacak. Yaşadığı sakatlığı iyileşebilir görüyorum. Dünya Kupası için hazır olacak.