Takım arkadaşıyla çarpışan İngiliz futbolcunun görüntüsü şoke etti

İngiltere Championship'te Sheffield Wednesday'in sahasında Cardiff'i konuk ettiği maçta yürekleri ağza getiren bir sakatlık yaşandı.

Konuk ekibin sol beki Joe Bennett, hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Junior Hoilett ile çarpıştı. İki futbolcuda çarpışmanın etkisiyle yerde kalırken, Bennet mücadeleye devam edemedi.

Sedye ile oyundan alınan İngiliz futbolcunun bir gözü tamamen kapandı. Maçtan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Joe Bennett, sakatlığının ciddi olmadığını ifade etti.