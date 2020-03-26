Takımın test sonuçlarını Sergen Yalçın açıkladı

Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın, gündeme ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Koronavirüs testlerinin negatif çıktığını belirten Yalçın, telekonferansla antrenman yaptırmayacağını açıkladı.





A Spor'a konuşan Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Resmi açıklama gelmeden antrenmanları açmayı düşünmüyorum"

"Hiçbir oyuncumuzda problem yok. Bireysel program hazırladık. Şartlar ne kadar el verirse çalışma yapıyorlar. Ama hiçbir zaman idman gibi olamaz. Şartlar el verdiği sürece bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu uzun süreler futbolcuların geriye gitmesini sağlar. TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açmayı düşünmüyorum. Telekonferans yöntemi bence çok abartılı. Profesyonel futbolcular ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Evleri ne kadar müsaitse birçok şeyi yapmaya çalışıyorlar. Telekonfernas yöntemini ben çok sevmiyorum."

"Mayıs ayından önce normale döneceğini düşünmüyorum"





"Hayat ne zaman normal halini alır yorum yapmak çok zor. Günlerdir evde oturuyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın söylediği kuralları yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar kısa zamanda atlatabilirsek o kadar iyi. Sokakla bomboş. Herkes işin ciddiyetinin farkına vardı. Ben Mayıs ayından önce normale döneceğini düşünmüyorum."

"Hiçbir oyuncumuz bir yere gidemez"

"Ülkesine dönmek isteyen oyuncu bize gelmedi henüz. Avrupa'nın hiçbir yerinde sağlıklı ortam yok. Uçakla yolculuk yapmak başka bir yere gitmek oyuncular için sıkıntı yaratır. Hiçbir oyuncumuz bir yere gidemez."

"Transfer kolay ama ekonomiyi nasıl yöneteceğiz"





"Gelecek sezonun hazırlıklarına başlayamıyoruz. Böyle bir çalışma yapmamız mümkün değil. Hayat normale dönerse transfer çalışmalarını yapacağız. Futbolun ekonomisi nasıl olacak asıl önemli olan konu bu. Transfer kolay ama ekonomiyi nasıl yöneteceğiz."

"Hiçbir fikrimiz yok"

"Bu lig oynansa bile Haziran sonunu bulacak gibi görünüyor. Sözleşme uzatma konuları var ve biten sözleşmeler var. Nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok. Ancak telefonla görüşebiliyoruz."

Evren Turhan: “Hocam futbolcular ne yapıyor, bireysel olarak çalışma planları var değil mi?



🗣Sergen Yalçın: "Vallahi hiçbir bilgim yok şu anda oyuncularla ilgili Evren." pic.twitter.com/l2wZ9NFfQb — Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor) 26 Mart 2020