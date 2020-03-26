SÜPER LİG

Takımın test sonuçlarını Sergen Yalçın açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Başarılı çalıştırıcı takımın durumuyla ilgili de önemli mesajlar verdi.

Haber Merkezi Diğer
Sergen Yalçın'ın gelişiyle Beşiktaş takımı oyun olarak yükselişe geçmişti.

Sergen Yalçın'ın gelişiyle Beşiktaş takımı oyun olarak yükselişe geçmişti.

Fotoğraf: IHA

Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın, gündeme ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Koronavirüs testlerinin negatif çıktığını belirten Yalçın, telekonferansla antrenman yaptırmayacağını açıkladı.


A Spor'a konuşan Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Resmi açıklama gelmeden antrenmanları açmayı düşünmüyorum"

  • "Hiçbir oyuncumuzda problem yok. Bireysel program hazırladık. Şartlar ne kadar el verirse çalışma yapıyorlar. Ama hiçbir zaman idman gibi olamaz. Şartlar el verdiği sürece bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu uzun süreler futbolcuların geriye gitmesini sağlar. TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açmayı düşünmüyorum. Telekonferans yöntemi bence çok abartılı. Profesyonel futbolcular ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Evleri ne kadar müsaitse birçok şeyi yapmaya çalışıyorlar. Telekonfernas yöntemini ben çok sevmiyorum."

"Mayıs ayından önce normale döneceğini düşünmüyorum"


  • "Hayat ne zaman normal halini alır yorum yapmak çok zor. Günlerdir evde oturuyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın söylediği kuralları yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar kısa zamanda atlatabilirsek o kadar iyi. Sokakla bomboş. Herkes işin ciddiyetinin farkına vardı. Ben Mayıs ayından önce normale döneceğini düşünmüyorum."

"Hiçbir oyuncumuz bir yere gidemez"

  • "Ülkesine dönmek isteyen oyuncu bize gelmedi henüz. Avrupa'nın hiçbir yerinde sağlıklı ortam yok. Uçakla yolculuk yapmak başka bir yere gitmek oyuncular için sıkıntı yaratır. Hiçbir oyuncumuz bir yere gidemez."

"Transfer kolay ama ekonomiyi nasıl yöneteceğiz"


  • "Gelecek sezonun hazırlıklarına başlayamıyoruz. Böyle bir çalışma yapmamız mümkün değil. Hayat normale dönerse transfer çalışmalarını yapacağız. Futbolun ekonomisi nasıl olacak asıl önemli olan konu bu. Transfer kolay ama ekonomiyi nasıl yöneteceğiz."

"Hiçbir fikrimiz yok"

  • "Bu lig oynansa bile Haziran sonunu bulacak gibi görünüyor. Sözleşme uzatma konuları var ve biten sözleşmeler var. Nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok. Ancak telefonla görüşebiliyoruz."

Sergen Yalçın'dan koronavirüs açıklaması
IHA

Sergen Yalçın'dan koronavirüs açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından deneyimli çalıştırıcıyla Galatasaray - Beşiktaş derbisinde bir araya gelen siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'dan bir açıklama geldi. Sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bir video paylaşan Yalçın, sözlerine Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladı. Derbiden sonraki süreçte hiç evden çıkmadığını söyleyen Sergen Yalçın, mevcut durumda ne kendisinde ne de teknik ekip ve futbolcularda hastalığa dair herhangi bir bulgunun olmadığını ifade ederken, kontrol amaçlı yarın testten geçeceğini de belirtti.

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