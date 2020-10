Taraftarlarımız bize inansın güvensin

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun yeni görev ve sorumlulukları belli oldu. Başarılı futbol kariyerinin ardından sportif direktör olarak dün 1 yıllık anlaşma imzalanan tecrübeli spor adamı, sarı-lacivertli kulübün başarısının içinde olmak istediğini kaydetti. “Sen, ben olmadan biz olmak istedim” diyen Emre, “Rahmetli İslam (Çupi) Ağabey’in dediği gibi ‘Fenerbahçe mutluysa, Türkiye mutludur’ İnşallah bunları yaşatırız. Kendini Fenerbahçe’ye ait hisseden herkes için söyleyebileceğim bizlere inanmaları, güvenmeleri. Mutlaka hatalarımız olacaktır. Ama sizlerin desteğine ve güvenine ihtiyacımız var. Fenerbahçeli taraftarların evlerine gittiklerinde, sabah uyandıklarında mutlu olmalarını istiyoruz. Allah da bütün branşlarda başarı yaşatmayı nasip eder inşallah. Mutlaka hatalarımız olacaktır, insanız” ifadelerini kullandı

TRANSFERDE CİDDİ BİR PLANLAMA YAPTIK

Transferlerdeki etkisi konusunda düşüncelerini paylaşan Emre Belözoğlu, “Bu süreçte ben çok gündeme geldim ama bundan rahatsızım. Bu bir ekip işi. Bir proje çizdik. Performans odaklı sözleşmeler yaptık. Artık hem uluslararası hem ulusal sorumluluklarımız var. Ciddi bir planlama yaptığımızı düşünüyorum. Transferi başarı olarak görmüyorum. İnandığımız oyuncuları getirmeye çalıştık. Şampiyonluklar gelirse bu planları 5-10 yıllık yapacağız. Çocuklarımıza inanıyorum. Altyapı için de daha cüretkar sorumluluk istedim. Yola çıktık, skorlar da şimdi lehimize, iyi günler de kötü günler de olacaktır” şeklinde konuştu.

KULÜBEDE YOKUM, LİDER EROL BULUT

Sportif direktör olarak görev yapacak Emre Belözoğlu, artık kulübede olmayacağını belirterek, “Samandıra’da liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı demek Fenerbahçe’nin başarısı demek. Onun rahat olması için görev bende” dedi. Transfer süreciyle ilgili de bilgiler veren Emre Belözoğlu, “İstediğimiz 2-3 oyuncuyu alamadık. İstediklerimizde 10’da 8, 10’da 9 yaptık” diye konuştu. “Fenerbahçe’de görevde kim olursa olsun her sene şampiyonluk için kadro kurulur” diyen Emre Belözoğlu, “Her maçı kazanmaktan başka hedefi olamaz. Hiçbir zaman 2.’lik başarı değildir. Bazen şampiyonluk bile yetmez. Kimin ne kadar iyi oyuncu olduğunu görebilecek kapasitedeyim. Biraz daha ligi bilen oyuncular, sorumluluk alan oyuncular tercih ettik. Bugün takımda kaptanlık yapmış 10’a yakın oyuncu var. Herkesin bu enerjiyi yakaladığını görmek beni çok mutlu ediyor. Kararların sonucunu göreceğiz. Şu an süreç iyi gidiyor. Skorlar önemli. Skorlar iyi gitmezse de doğru hamleleri yapacak bir ekibiz. İnsan hayallerin de ötesinde bazen çok sevdiği için gururundan da vazgeçebiliyor. Ben şu an Fenerbahçe’ye yardım etmek için elimden geleni yapacağım” değerlendirmesinde bulundu.