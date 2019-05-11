Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda tarih yazmak istediklerini söyledi. Federasyonun İstanbul’da bir otelde düzenlediği geleneksel iftar yemeğine Başkan Musa Aydın, yönetim kurulu üyeleri ile güreş camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Musa Aydın, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu belirterek, “Bu sene yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası bizim için çok önemli. Burada ilk 6’ya girecek sporcularımız olimpiyat için kota alacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda tarih yazmak istiyoruz. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçmişte olduğu gibi 2020 Olimpiyatları’nda da kesinlikle başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu ramazan ayının bizlere olimpiyatlar öncesi şans getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Musa Aydın, göreve geldikleri günden itibaren Avrupa’da başarılı sonuçlara imza attıklarını aktararak, “2015 yılından sonra Avrupa şampiyonalarında İstiklal Marşımız’ı okuttuk. Avrupa’ya İstiklal Marşımız’ı ezberlettik. Tüm bu başarılara imza atan sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca bu sene 16 madalya kazanarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Gerçekten büyük bir başarıya imza attık” şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sporun içinden geldiğini ifade eden Aydın, “Bizim sporcularımız şampiyon olduklarında daha terleri soğumadan arayıp tebrik ediyorlar. Bu durum sporcularımızı çok motive ediyor. Bundan dolayı ülke olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.