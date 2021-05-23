TFF 1. Lig Play-Off finalinin oynanacağı yer belli oldu

İki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig Play-off Finali Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig Play-off Finali’nin oynanacağı stadı belirledi. Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1. Lig play-off Finali’ne İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yapacağı açıklandı. İki İzmir temsilcisinin karşılaşmasının İstanbul'da oynanacak olması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası saati 20.00’de başlayacak.
Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1. Lig play-off finalinin yeri belli oldu. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. pic.twitter.com/hQFeFDBbx9
Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1. Lig play-off finalinin yeri belli oldu. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. pic.twitter.com/hQFeFDBbx9— TFF (@TFF_Org) May 23, 2021