Spor TFF 1 Lig Play-Off finalinin oynanacağı yer belli oldu
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TFF 1. Lig Play-Off finalinin oynanacağı yer belli oldu

Altay-Altınordu TFF 1. Lig play-off final maçı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF 1. Lig Play-Off finalinin oynanacağı yer belli oldu
Atatürk Olimpiyat Stadyumu

İki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig Play-off Finali Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig Play-off Finali’nin oynanacağı stadı belirledi. Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1. Lig play-off Finali’ne İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yapacağı açıklandı. İki İzmir temsilcisinin karşılaşmasının İstanbul'da oynanacak olması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası saati 20.00’de başlayacak.

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