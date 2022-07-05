Spor TFF 1Ligde 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı
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TFF 1.Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi AA
TFF 1.Ligde 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı
TFF 1.Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi

Daha önce 5 Ağustos'ta başlayacağı açıklanan, ancak kulüplerin talebi üzerine bir hafta daha geç başlaması kararı alınan 1. Lig'de yeni sezon, 12 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarısı 25 Aralık'ta sona erecek lig, 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

Çekilen fikstüre göre 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta müsabakaları şöyle sıralandı:

Gençlerbirliği - Altınordu

Adanaspor - Tuzlaspor

Bodrumspor - Y. Malatyaspor

Eyüpspor - Denizlispor

Altay - Y. Samsunspor

Manisa FK - Boluspor

Ç.Rizespor - A. Keçiörengücü

Sakaryaspor - Göztepe

BŞB Erzurumspor - Pendikspor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "1. Lig'i 12 Ağustos'ta başlatma kararı aldık"

Kulüp temsilcileri ve TFF yöneticilerinin hazır bulunduğu fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, biraz önce 1. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldiklerini ve başkanlarla gündemdeki konuları tek tek tartıştıklarını belirterek, "Toplantıda kulüplerimizden, ligin bir hafta ileri alınması talebi geldi. Biz de kongrede söylemiştik; 'Bu federasyon kulüplerle hareket edecek, mümkün olduğunca talepleri yerine getirecek' diye. Bu istişare neticesinde 1. Lig'i 12 Ağustos'ta başlatma kararı aldık. Normal sezon birlikte planladığımız gibi 14 Mayıs 2023'te sona erecek." dedi.

Toplantıdan çok değerli fikirlerle ayrıldıklarını ve ligin kalitesini arttırmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini de aktaran Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Çok sayıda köklü kulübümüzün yer alması nedeniyle 1. Lig'in Türk futbolunda çok ayrı bir yeri var. Her zaman ilgiyle takip edilen, maçları naklen yayınlanan özel bir lig 1. Lig. Aynı değeri görmeye devam edecek inşallah. Aynı zamanda Süper Lig'in en önemli, can damarlarından bir tanesi. 1. Lig'i, Süper Lig seviyesine ne kadar yaklaştırabilirsek o denli ülke futboluna katkıda bulunuruz diye düşünüyorum. Kulüplerimizi rahatlatacak ve sizlerden gelecek her türlü öneriye açığız. Yeter ki başarmayı başarabilelim birlikte. Sizler varsanız biz varız. Birlikte hareket etmek en önemli özelliğimiz olacak."

TFF yönetimi olarak 3 haftalık süreçte ligi güçlendirmek için çok önemli kararlar aldıklarını hatırlatan ve bunların neler olduğunu söyleyen Büyükekşi, yeni sezonla beraber VAR sisteminin 1. Lig maçlarında da uygulanmaya başlanacağını, entegrasyon konusunda yoğun çalışma içinde olduklarını ve insani hata payının asgariye ineceğini aktardı.

Daha çok seyircinin tribünde yer alması için maçlardan önce çeşitli etkinlikler planladıklarını ve kulüplerden ligin marka değerinin artması için katkı beklediklerini de dile getiren Büyükekşi, Fair Play'a da dikkati çekerek, TFF olarak bu konunun en önemli takipçisi olacaklarını ifade etti.

Mehmet Büyükekşi, 14 yıl önce hayatını kaybeden eski TFF Başkanı Hasan Doğan'ı da rahmetle andı.

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