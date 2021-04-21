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Spor TFF açıkladı Bir hakem koronavirüse yakalandı
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TFF açıkladı: Bir hakem koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
TFF açıkladı: Bir hakem koronavirüse yakalandı
Testi pozitif çıkan hakemin ismi açıklanmadı

Futbolda vaka sayıları artmaya devam ediyor. Kulüplerde çıkan koronavirüs vakalarının ardından, bir üst klasman yardımcı hakemin de test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir üst klasman yardımcı hakemimizin 19 Nisan 2021 Pazartesi günü yapılan rutin Kovid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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