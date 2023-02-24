TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Play-off gündemimizde yok"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi
Süper Lig'de bu sezon ligden çekilen takımların ardından, play-off uygulamasının olabileceği iddia edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemlerinde kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını söyledi.
Fanatik'e açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Büyükekşi, play-off iddialarıyla ilgili, "Yaptığımız resmi açıklamalara rağmen maalesef her gün ligin gidişatı ve benzeri konularda çeşitli iddialar gündeme geliyor. Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok. Play Off iddiası ve benzeri şeyler nereden çıkıyor anlamış değilim. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde" ifadelerini kullandı.
Ligin planlandığı gibi gideceğini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi, "Ligleri planladığımız şekilde oynatıp, takvimimize sadık kalarak sezonu bitirmek en büyük gayemiz. Bilindiği üzere İstanbul’da 10 Haziran 2023’te Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacağız" dedi.
Bütün mesainin Şampiyonlar Ligi Finali'ne harcanmak istendiğini söyleyen Büyükekşi, "Gayemiz en geç haziranın ilk haftasında ligleri sağlıklı bir şekilde bitirmek, sonrasında da tüm mesaimizi Şampiyonlar Ligi Finali’ne harcamak. Yaşadığımız büyük felaket sonrası FIFA ile olduğu gibi UEFA ile de sürekli iletişim halindeyiz. Kimsenin kuşkusu olmasın. İnşallah TFF olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.