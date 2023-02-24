TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Play-off gündemimizde yok"

Fanatik'e açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Büyükekşi, play-off iddialarıyla ilgili, "Yaptığımız resmi açıklamalara rağmen maalesef her gün ligin gidişatı ve benzeri konularda çeşitli iddialar gündeme geliyor. Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok. Play Off iddiası ve benzeri şeyler nereden çıkıyor anlamış değilim. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde" ifadelerini kullandı.