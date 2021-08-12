TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı: Kural kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası ve 1. Lig play-off mücadelelerinde deplasman golü kuralının kaldırıldığını belirten Özdemir, aynı zamanda statlara alınacak seyirci sayısının artabileceğini söyledi. beIN SPORTS'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Çift aşı olanlar statlara gelebilecek"
- "Ligler seyircili başlıyor. Biz bu kararı alırken PCR testi ve aşı üzerine bir genelge hazırlayıp ilan ettik. Ancak vaka sayısı 27 bini geçti. Maçlarımıza girerken taraftarların mutlaka çift aşı olmasını istiyoruz. Çift aşı sistemini oturtabilirsek, milli ara sonrası stat kapasitelerini %75'e hatta tam kapasiteye çıkarabiliriz. Misafir takım seyircisinin maçlara gelmesini yasakladık."
"Saha zemini kötüyse maç başka yer oynanacak"
- "Stat zeminlerini her ay denetleyeceğiz. Sorun varsa haftada bir veya 15 günde bir denetlemeye geçeceğiz. Eğer düzelme olmuyorsa, o takımın evinde yapacağı maçı o hafta için yasaklayacağız, en yakın ilde maçı oynatacağız."
"Deplasmana seyirci alınmayacak"
- "Misafir takım seyircisinin maçlara gelmesini yasakladık. Tek vazgeçemeyeceğimiz konu; insan sağlığıdır."
Yabancı kuralı
- "Sahada 8'den fazla yabancı istemiyoruz. Bu rakama karar verirken de geçmiş yıllara baktık. Geçen yıl ortalama 7.2 yabancı oynatılmış. 20 takımın içinde birçok kulüp 8+6 sınırının uygun olduğunu düşünüyor. Biz bu kararı 1 yıl evvel aldık, 3 yıllık bir periyot için planlama yaptık. Birçok maçta takımlar 11 yabancıyla sahaya çıktı, Türk oyunculara değer vermediler. Kulüpler, yapılan yabancı transferleri nedeniyle ekonomik zararlar gördü."
Teşvik sistemi
- "Yerli futbolcu oynatan, altyapıdan yerli futbolcu üreten kulüplerimize önemli derecede teşvik vereceğiz. Mesele sadece 8+6 meselesi değil. Bunun altının doldurulması gerekiyor ve biz bunun için uğraşıyoruz. Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan bana; 'Eğer Süper Lig'e de çıksak tamamen Türk futbolcular ile mücadele edip örnek olacaktık.' dedi. Türk futbolunda model olması gereken bir anlayış."
"Deplasman golü kuralı kaldırıldı"
- "UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. Türkiye Kupası'nın çeyrek finali sonrasını rövanşlı yapacağız. Bu maçlar ve alt liglerin play-off'ları için biz de o kuralı getirdik. UEFA'nın kurallarına uyum sağlamamız gerekiyor."
"Hakemlerimiz ligi çok iyi bitirdi"
- "EURO 2020'de VAR olmasına rağmen hakem kararları eleştirildi. Bizim hakemlerimiz hem Süper Lig'de hem de alt ligde sezonu çok iyi bitirdiler. Biz MHK'ya ve başkanına güveniyoruz. İnşallah en az hatayla bu sezonu bitireceğiz. Hakem hatalarının çok az olduğu, sezon sonunda da hak edenin kazandığı bir lig istiyoruz. Yöneticiler, teknik direktörler ve futbolcular da hakemlere yardım ederse başarılı bir sezon geçiririz."
"1. Lig'de VAR kullanılacak"
- "Gelecek sezon artık TFF 1. Lig'de de VAR olacak."
"Önümüzdeki günlerde yeni kararı açıklayacağız"
- "Avrupa'da mücadele edecek takımlarımız, iyi transferler yapıp Türkiye'ye puan kazandırmak için istekte bulundu. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız."
"Yeni yıldan önce ihaleyi yapacağız"
- "Yayıncı kuruluşla 4 yılı tamamladık, bu sene 5. sene. Aralık ayına kadar yeni 5 yıllık ihaleyi yapmak zorundayız. Bununla ilgili komisyonu belirledik. 9 kişilik bir komisyon kurduk. 31 Aralık 2021'den önce bu ihaleyi yapacağız."
"Avrupa Süper Lig'i kurulacaktı"
- "TFF, UEFA'nın yanında yer almasaydı bu 12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni kuracaktı."