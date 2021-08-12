TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı: Kural kaldırıldı

PSG Messi transferini paylaştığı videoyla duyurdu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi transferini sosyal medyadan yayınladığı görüntülerle duyurdu. Kariyerinin ilk transferini gerçekleştiren 34 yaşındaki Messi, hücum hattında Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri barındıran PSG'yi tercih etti. PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan Messi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.