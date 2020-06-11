SÜPER LİG

TFF yayınladı: İşte 'yeni normal' VAR odası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve yarın tekrar devam edilecek Süper Lig maçları öncesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) Merkezi, yapılan düzenlemelerle hazır hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Hakemler VAR odasında siperlikle görev yapacak.

Hakemler VAR odasında siperlikle görev yapacak.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında, sosyal mesafeyi ve minimum teması sağlamak hedefiyle maç istasyonlarında VAR, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ve operatörlerin görev alanları pleksiglas seperatörler aracılığıyla birbirinden ayrıldı.

Ayrıca VAR, AVAR ve operatörler ligin geri kalanında oynanacak maçlarda siperlikle görev yapacak ve kişiye özel kulaklıklar kullanacak.

Her müsabaka öncesi cihazlar dezenfekte edilecek. VAR Merkezi'nin içinde sosyal mesafe, kişisel hijyen ve maske kuralları da titizlikle uygulanacak.

Salgına karşı önlem alınana VAR odasının yeni görüntüsü.
Salgına karşı önlem alınana VAR odasının yeni görüntüsü.

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