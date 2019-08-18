TFF'den eski futbolcu-yeni hakem projesi

TFF, eski futbolcuların hakem olmasının önününü açıyor. Ajansspor'un haberine göre önümüzdeki dönemde resmileşmesi beklenen projeyle ilgili detaylar şöyle;

1. Lig'de hakem memnuniyetsizliği

Süper Lig'de görev yapacak hakem sayısının artmasının ardından TFF 1. Lig'de düdük çalacak hakemlere gözler çevrilmişti. Bu konuda eleştiriler var. 1. Lig'de takım çalıştıran teknik adamlar ve yöneticiler, tecrübesiz hakemlerin maçlara atanmasının kendileri açısından memnuniyet verici bir gelişme olmadığı görüşünde.

TFF'nin görüşü: Maç yönetmeden tecrübe nasıl kazanılacak?

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ise hem alttan gelecek hakemler için çeşitli araştırmalar yapıyor hem de başka bir çözüm önerisi için gerekli zemini ayarlamaya çalışıyor. TFF; söz konusu hakemlerin maç yönetmeden tecrübe kazanamayacağı fikrinde.

Hakem olmak isteyen eski futbolculara kolaylık sağlanacak

Eski futbolcuların hakem olmasının yolu açılacak. Bu konuda başta başkan Nihat Özdemir olmak üzere yöneticiler çalışmalarını hızlandırmaya karar verdi. Yakın zamanda resmi bir duyuruyla da futbolculuktan hakemliğe geçişe başvuracak isimlere bu hak tanınacak.

Hakem olmak isteyenler çeşitli testlere tabi tutulacak

Fakat eski futbolcuların da hakem olabilmesi için çeşitli testlere tabi tutulması gerektiği vurgulanıyor. Bu konuda ise eski futbolcuların daha çabuk yükselmesi gündemde. Durumun böyle olması hakem camiasında farklı bir tartışma konusu çıkmasına neden oldu.

Bazı eski futbolcuların orta hakem olarak görev yapmaktan ziyade VAR hakemi olarak futbola hizmet etme düşüncesinde olduğu aktarıldı.