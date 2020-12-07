UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Thomas Tuchel'den Başakşehir analizi ve dikkat çeken İrfan Can yorumu

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6'ncı haftasında yarın İstanbul Başakşehir’i ağırlayacak olan Fransız ekibi Paris Saint-Germain’in teknik direktörü Thomas Tuchel ve futbolcu Moise Kean basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Thomas Tuchel

Thomas Tuchel

Grubu lider bitirmek istediklerini söyleyen Tuchel, “Kazanmak istiyoruz, önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilir bir şey değil. 1'inci olmak tabii ki avantaj. Ama en önemlisi karakterimizi ortaya koymak. Başakşehir, Türkiye şampiyonu. Basite alacağımız bir takım değil” diye konuştu.

"İrfan Can oldukça etkili bir oyuncu"

RB Leipzig'e karşı 3 gol atan İrfan Can Kahveci ile ilgili Tuchel, “Tehlikeli şutları var, oldukça etkili biri. Bizim maçı karşı sahada tutmamız lazım. Manchester United maçında gösterdiğimiz performansı sergilememiz gerek. Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği, karşı atak geliştirme özellikleri oldukça fazla. Risk alamayız” dedi.

Kean: "Başakşehir iyi bir takım"

  • “İstanbul’daki maç büyük bir maçtı. Bu başka bir karşılaşma. Başakşehir’in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Yüzde 100 enerjiyle oynayacağız"
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