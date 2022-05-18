Spor THY Avrupa Liginde Dörtlü Finalin basın toplantısı yapıldı
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THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in basın toplantısı yapıldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in basın toplantısı gerçekleştirildi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"İddialı bir koçum. 'Şampiyon olacağız' diyorum. Son şampiyonun başka bir iddiası olamaz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
THY Avrupa Liginde Dörtlü Finalin basın toplantısı yapıldı
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in basın toplantısı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak organizasyona ev sahipliği yapacak Stark Arena'da düzenlenen basın toplantısına, Dörtlü Final'e kalan Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona ve Olympiakos takımlarının başantrenörleri ile birer oyuncuları katıldı.

Son şampiyon Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, üst üste 2. kez şampiyon olmak istediklerini belirterek, "Geçen sezon kupayı kazanmak olağanüstüydü. Kupayı yeniden kazanırsam çok daha eğlenceli olacak. Yumrukları basketbolseverlerin önünde havaya kaldıracağım." ifadelerini kullandı.

"Unvanımızı korumaya çalışacağız"

"Çok zor bir sezon oldu. Çok başarılı bir takımım ve oyuncularım var. En önemli dönemde gerçek oyunumuzu ortaya koymaya başladık. Kazanmak için buradayız. Kaldı iki. Buna takım olarak hazırız. Bazı sakatlık problem yaşadık ancak şu an tam kadro buradayız. Unvanımızı korumaya çalışacağız."

"Şampiyon olacağız"

"Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bir bayram. Türk ulusu için önemli bir bayram. Tüm Türk ulusunun bayramı kutluyorum. Zor bir maç olacak. İddialı bir koçum. Bunda da devam ediyorum. Kazanıp 19 Mayıs'ı coşkuyla 21 Mayıs'taki finale getirmek istiyoruz. 'Şampiyon olacağız' diyorum. Son şampiyonun başka bir iddiası olamaz."

"Çok büyük bir maç"

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, yarın Real Madrid ile çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Üst üste 2. kez Dörtlü Final'e kaldıklarını hatırlatan Litvanyalı başantrenör, "Çok büyük bir maç. Çok zorlu bir sezonun sonunda Dörtlü Final'deyiz. Umarım yarın akşam hazır bir şekilde maça çıkacağız. Maça iyi başlamak çok büyük avantaj. Son saniyeye kadar nasıl reaksiyon göstereceğinizi iyi bilmemiz lazım. Bu başka bir maç. İniş ve çıkışlar yaşanabilir. Toparlanmayı bilmek lazım." diye konuştu.

"Umarım 2018'in tekrarını gerçekleştirebiliriz"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Avrupa Ligi'nde son kez şampiyon oldukları Belgrad'da 2018'in ardından tekrar kupayı kazanmak istediklerini belirtti.

Belgrad'ın müthiş bir basketbol kenti olduğunun altını çizen Laso, "Umarım kupayı tekrar kazanırız. Dörtlü Final'in keyfini sürüyorum. Umarım 2018'in tekrarını gerçekleştirebiliriz. El Clasico tüm Avrupa için çok önemli bir karşılaşma. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Her şey olabilir. Real Madrid'e bazı sürprizler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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