Spor THY Avrupa Liginde sezonun MVPsi Anadolu Efesli Vasilije Micic
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THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Anadolu Efesli Vasilije Micic

Anadolu Efes'te forma giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Haber Merkezi AA
THY Avrupa Liginde sezonun MVPsi Anadolu Efesli Vasilije Micic
Vasilije Micic

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde bu sezon 16,3 sayı, 4,8 asist, 2,6 ribaunt ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla oynayan Micic, MVP ödülüne layık görüldü.

27 yaşındaki oyun kurucu, taraftar ve basın mensuplarının yanı sıra başantrenör ve takım kaptanlarının oylarıyla MVP seçilen ilk isim oldu.

  • Anadolu Efes'in Dörtlü Final'e kalmasında büyük pay sahibi olan Micic, bu sezon 3 kez haftanın MVP'si seçilmiş ve sezonun en iyi 5'inde yer almıştı.

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