THY Euroleague 2022 Final-Four Belgrad’da yapılacak

THY Euroleague’de bu sezon Final-Four organizasyonunun 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Almanya’nın Berlin şehrinde yapılacağı duyurulmuştu.

Euroleague yönetimi, Almanya’daki pandemi uygulamalarından dolayı Berlin’de organize edilecek etkinliğin, Sırbistan’ın Belgrad şehrine alındığını açıkladı. Euroleague Final-Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde Stark Arena’da oynanacak.

Belgrad’da daha önce 2018 yılında da Final-Four düzenlenmişti. Belgrad; İstanbul, Barcelona, Madrid ve Berlin’den sonra Final-Four’a birden fazla kez ev sahipliği yapan şehirler arasına girecek.