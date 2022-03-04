Spor THY Euroleague 2022 Final-Four Belgradda yapılacak
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THY Euroleague 2022 Final-Four Belgrad’da yapılacak

THY Euroleague 2022 Final-Four organizasyonunun Almanya’nın Berlin şehrinden alınıp Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a verildiği açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
THY Euroleague 2022 Final-Four Belgrad’da yapılacak
THY Euroleague

THY Euroleague’de bu sezon Final-Four organizasyonunun 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Almanya’nın Berlin şehrinde yapılacağı duyurulmuştu.

Euroleague yönetimi, Almanya’daki pandemi uygulamalarından dolayı Berlin’de organize edilecek etkinliğin, Sırbistan’ın Belgrad şehrine alındığını açıkladı. Euroleague Final-Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde Stark Arena’da oynanacak.

  • Belgrad’da daha önce 2018 yılında da Final-Four düzenlenmişti. Belgrad; İstanbul, Barcelona, Madrid ve Berlin’den sonra Final-Four’a birden fazla kez ev sahipliği yapan şehirler arasına girecek.
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