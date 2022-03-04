THY Euroleague 2022 Final-Four Belgrad’da yapılacak

THY Euroleague’de bu sezon Final-Four organizasyonunun 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Almanya’nın Berlin şehrinde yapılacağı duyurulmuştu.
Euroleague yönetimi, Almanya’daki pandemi uygulamalarından dolayı Berlin’de organize edilecek etkinliğin, Sırbistan’ın Belgrad şehrine alındığını açıkladı. Euroleague Final-Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde Stark Arena’da oynanacak.
- Belgrad’da daha önce 2018 yılında da Final-Four düzenlenmişti. Belgrad; İstanbul, Barcelona, Madrid ve Berlin’den sonra Final-Four’a birden fazla kez ev sahipliği yapan şehirler arasına girecek.
Belgrade to host the 2022 Final Four: Berlin Final Four postponed
Belgrade to host the 2022 Final Four: Berlin Final Four postponed— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 4, 2022