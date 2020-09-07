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THY EuroLeague'de Dörtlü Final Köln'de düzenlenecek

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu Dörtlü Finali, Almanya'nın Köln kentinde oynanacak.

Haber Merkezi AA
THY EuroLeague 1 Ekim'de başlayacak.

THY EuroLeague 1 Ekim'de başlayacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'nın 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde oynanacak Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacağı bildirildi.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin geçen sezon da Köln'de düzenlenmesi planlanmış ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezon iptal edilmişti.

  • Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı 18 takımlı Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 1 Ekim'de başlayacak.

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