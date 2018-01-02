'Tolga Zengin'e Premier Lig'den teklif' iddiası

Beşiktaş'ın ikinci kalecisi olan Tolga Zengin, bu sezon Leipzig'le oynanan Şampiyonlar Ligi maçında müthiş bir performans sergilemiş ve maçın adamı olmuştu. İngiliz basınında çıkan iddialara göre West Bromwich, Ben Foster'a alternatif olması için siyah beyazlıların tecrübeli file bekçisini istiyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion, Fenerbahçeli Josef de Souza'nın ardından Süper Lig'de sürpriz bir isme daha talip oldu.
Talk Sport'ta yer alan habere göre İngiliz kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig-Beşiktaş maçında dikkat çeken bir performans sergileyen Tolga Zengin'i istediği ve Ben Foster'a alternatif olarak düşündüğü belirtildi.
2013-2014 sezonunun başından beri Beşiktaş forması giyen başarılı file bekçisi Tolga Zengin, siyah-beyazlı formayı 115 kez giydi.
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