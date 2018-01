'Tolga Zengin'e Premier Lig'den teklif' iddiası

İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion, Fenerbahçeli Josef de Souza'nın ardından Süper Lig'de sürpriz bir isme daha talip oldu.

Talk Sport'ta yer alan habere göre İngiliz kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig-Beşiktaş maçında dikkat çeken bir performans sergileyen Tolga Zengin'i istediği ve Ben Foster'a alternatif olarak düşündüğü belirtildi.

2013-2014 sezonunun başından beri Beşiktaş forması giyen başarılı file bekçisi Tolga Zengin, siyah-beyazlı formayı 115 kez giydi.

Tolga Zengin 1 maç oynadı tarihe geçti Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu'ndaki son maçında Leipzig'in konuğu oldu.Mücadeleden 2-1 galip ayrılarak grubundan namağlup lider olarak son 16 takım arasına kalan Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in müthiş performansı geceye damga vurdu.Yaptığı kurtarışlarla Şampiyonlar Ligi tarihine geçen Tolga Zengin, bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci ünvanını kazandı.10 - Tolga Zengin, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan Türk kaleci oldu (10).Rüştü Reçber - Fenerbahçe vs Lyon (19.10.2004) - 9Sinan Bolat - Olympiakos vs Standard Liège (20.10.2009) - 9Duvar. pic.twitter.com/LEkidZYYMb— OptaCan (@OptaCan) 6 Aralık 2017 Video: Leipzig-Beşiktaş: 1-2Tolga Zengin'in maç sonu açıklamaları11 puan toplayan takım vardı ama üstü yoktu. Bunu da başarmış olduk. Bu takımda herkes oynamak için mücadele ediyor. Kimsenin kimsenin formasında gözü yok, herkesin kendi formasında gözü var. Çok temiz insanlardan kurulu takım.Soru: Şampiyonlar Ligi'nde en çok kurtarış yapan kaleci olarak tarihe geçtin, bu konuda ne hissediyorsun?Tolga Zengin: Normal normal, her şey normal.Leipzig-Beşiktaş: 1-2Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu Namağlup lider! Son 16'da sence kim gelir? ✅ Basel ✅ Bayern Münih ✅ Chelsea ✅ Juventus ✅ Real Madrid ✅ Sevilla ✅ Shakhtar Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (6 Ara 2017, 13:47 PST)

