Tolgay’a yönetim vetosu

Beşiktaş’ta yaklaşık bir öy önce kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan konusunda, teknik direktör Şenol Güneş’in “Affedin” raporu verdiği öğrenildi. Risiplinsiz hareketleri ve Başakşehir maçının devre arasında yemek yediği gerekçesiyle kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yönetim arasındaki gerçek problemin maaş ödemeleri konusunda yaşandığı iddia edildi. Sezon başında 4 yıllık sözleşme imzalanan Tolgay konusunda Başkan Fikret Orman’ın çok kararlı olduğu ve tecrübeli teknik adamın raporunu uygulamaya koymak istemediği öğrenildi. Başkan Orman, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak, “Tolgay, Beşiktaş’ın disiplin yönetmeliğine aykırı davrandı. Kimse Beşiktaş’tan üstün değil. Para almaya gelince profesyonel oluyorlar. Her zaman profesyonel olmalılar” diyerek kızgınlığını dile getirmişti.

ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ

Teknik direktör Şenol Güneş, Tolgay’ın kadro dışı kalması, Oğuzhan’ın ise formsuzluğu nedeniye o bölgede Dorukhan Toköz’ü kullanıyor. Sivas maçında sonradan oyuna giren ve ortaya koyduğu performansla kısa sürede formayı alan 22 yaşındaki oyuncu, deneyimli hocanın yüzünü güldürüyor. Buna rağmen o bölgede alternatif oyunculara ihtiyaç duyan Beşiktaş Teknik Direktörü, Tolgay Arslan’ın affedilmesini istedi. Yönetim şimdilik bu konuya sıcak bakmıyor. Beşiktaş’ta A Takım’dan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı “Tolgay için herhangi bir şekilde yeni bir değerlendirmede bulunmadık. Zaten yaptığı davranışın karşılığında bugüne kadar ne hocasından, ne takım arkadaşlarından ne de camiamızdan daha özür dilememiştir. Bizim yeni bir karar almamız için bunların gerçekleşmiş ve teknik direktörümüz Şenol Güneş’in de bize yeni bir rapor sunmuş olması gerekmektedir. Bunların hiçbiri olmamıştır, yani Tolgay’ın anlattığım şekilde bir girişimi dahi yoktur” ifadelerini kullandı.