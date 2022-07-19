Spor Tottenham Djed Spencei renklerine bağladı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Tottenham Djed Spence'i renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, bonuslarla birlikte toplamda 20 milyon sterlin karşılığında Middlesbrough'nun sağ beki Djed Spence'i transfer etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tottenham Djed Spencei renklerine bağladı
Djed Spence

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Middlesbrough'nun sağ beki Djed Spence'i transfer etti. Geçen sezon ligi 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanan Londra ekibi, savunmasına takviye yaptı.

12.5 milyon sterline transfer oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynayan Spence ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. İngiliz basını, transferin 12,5 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini ve miktarın ek ödemelerle 20 milyon sterline çıkabileceğini paylaştı.

  • Fulham altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde Middlesbrough'nun yanı sıra Nottingham Forest'ta da forma giydi.
Ceset bulmak için kullanılacak

Ceset bulmak için kullanılacak

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.
Sadece 15 gün sürüyor

Sadece 15 gün sürüyor

Tüm köylüler seferber oluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İranda

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da

​İranlı mevkidaşı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Yarımadayı bayram tatilinde 168 bin kişi ziyaret etti.

​Model model Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller...

Ülke için büyük devrim: Hedef 3 bin 700 ton.
Son 10 yılda üç kat arttı

Son 10 yılda üç kat arttı

​Toplam araç sayısı 25 milyonu aştı.

Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla herkesi şaşırtıyor.

​Listeler güncellendi: Temmuz fiyatları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.