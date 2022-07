Tottenham Djed Spence'i renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Middlesbrough'nun sağ beki Djed Spence'i transfer etti. Geçen sezon ligi 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanan Londra ekibi, savunmasına takviye yaptı.

12.5 milyon sterline transfer oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynayan Spence ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. İngiliz basını, transferin 12,5 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini ve miktarın ek ödemelerle 20 milyon sterline çıkabileceğini paylaştı.

Fulham altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde Middlesbrough'nun yanı sıra Nottingham Forest'ta da forma giydi.