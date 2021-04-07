Spor Trabzon galibiyete hasret
FUTBOL FUTBOL

​Trabzon galibiyete hasret

Trabzon galibiyete hasret

Süper Lig’de sahasında Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor, zirve yarışında önemli yara aldı. Konuk ekip Muğdat ile öne geçerken, Bakasetas ile eşitliği sağlayan bordo-mavili takım, 16 şut çekti, 2 kez direğe takıldı, diğerlerinde de kaleci Doğan’ı geçemedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
​Trabzon galibiyete hasret
Galibiyet için yüklenen bordo-mavililer, Kayserispor kalesine ceza sahası dışından 16 şut gönderdi, 2 kez direğe takıldı, diğerlerinde de kaleci Doğan’ı geçemedi.

Süper Lig’in 33. Haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Erzurum’un ardından Kayseri ile de berabere kalan bordo-mavili takım zirve yarışında önemli bir yara aldı. Konuk ekip Muğdat’ın golüyle öne geçerken, Trabzonspor, Bakasetas ile eşitliği yakaladı. Galibiyet için yüklenen bordo-mavililer, Kayserispor kalesine ceza sahası dışından 16 şut gönderdi, 2 kez direğe takıldı, diğerlerinde de kaleci Doğan’ı geçemedi.

Maçta 10 kurtarış yapan Kayserispor kalecisi Doğan, en çok kurtarış yaptığı lig maçını oynadı. 18 yaşındaki kaleci, “Son topu kurtarınca tansiyonum düştü. En zor kurtarışım maçın ilk pozisyonunda Bakasetas’ın kafa vuruşuydu” dedi.
Maçta 10 kurtarış yapan Kayserispor kalecisi Doğan, en çok kurtarış yaptığı lig maçını oynadı. 18 yaşındaki kaleci, “Son topu kurtarınca tansiyonum düştü. En zor kurtarışım maçın ilk pozisyonunda Bakasetas’ın kafa vuruşuydu” dedi.
  • Maçta iki takım da atak futbolu tercih ederken, konuk ekip 6. dakikada öne geçti. Bu dakikada Henrique, soldan Hüseyin’i geçerek çizgiye indi. Pasında Muğdat altı pas içerisinde dokunarak topu ağlara gönderdi: 0-1. 25’de Flavio’nun soldan ortasında Bakasetas’ın kafa vuruşunu kaleci Doğan köşeden topu çıkardı. 28. dakikada Nwakaeme’nin soldan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Bakasetas sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1. 52. dakikada Nwakaeme güzel paslaşmalar sonrasında ceza sahası dışından vurdu. Köşeye giden topu kaleci Doğan kornere çeldi.

64’de Bakasetas’ın serbest vuruşunda kaleci Doğan topu köşeden çıkardı. Devamında Flavio hamle yaparken, Doğan bu topu da kornere çeldi. 80’de Ekuban’ın sert vuruşu direkten döndü. 84’de Bakasetas’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Doğan yine gole izin vermedi. 87’de Baker’in kullandığı frikik atışında top direkten döndü. 89’da Yusuf Sarı’nın vuruşunu kaleci Doğan kornere çeldi.

Abone Ol Google News
Şehit iddiasına yalanlama

Şehit iddiasına yalanlama

Gözlem noktası yakınlarında mayın patladığı iddia edildi.
Trabzonsporun galibiyetine engel oldu

Trabzonspor'un
galibiyetine engel oldu

​18 yaşındaki kaleci yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden İmamoğlunun Engelleniyoruz çıkışına yanıt: İBB naylon karakterle algı yapıyor

100 bin kişilik deney sonuçlandı

100 bin kişilik deney sonuçlandı

​Kan grupları ile koronavirüs arasında bağlantı var mı?

​Vaka sayılarının hızlı yükselişi devam ediyor.

​İlahiyatçılar ve kanaat önderlerimden evde teravih değerlendirmesi.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

​Öğrencilerin gözü kulağı bu haberdeydi.

"Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 104 amirale ağır sözler.

Meteoroloji<br>uzmanı uyardı

Meteoroloji
uzmanı uyardı

​Araçlarınızı perşembe günü kapalı yerlere almaya özen gösterin.

Başkanlık Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü
Dünya

Başkanlık Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü

Geçtiğimiz ocak ayında ABD başkanlığı görevini devreden Donald Trump'ın, kişisel servetinden görevde kaldığı dört senede yaklaşık 1 milyar dolar kaybettiği açıklandı. Forbes milyarderler listesinde Trump, 300 sıra geriye düştü.
Durdurulan iki kamyonette 31 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Durdurulan iki kamyonette 31 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da durdurulan iki kamyonette 31 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücüler "göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçundan tutuklandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' çıkışına yanıt: İBB naylon karakterle algı yapıyor
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' çıkışına yanıt: İBB naylon karakterle algı yapıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk’te katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bizi engelliyorlar" açıklamasını değerlendirdi. Kabaktepe, İBB'nin naylon karakterlerle algı yaptığını vurgulayarak, "İBB Meclisi üzerinden algı oluşturuyorlar. Meclis'in yetkisi belediyeleri engelleyecek düzeyde değil. Biz kendi dönemimizde 6 bin 500 dosya getirmişiz, CHP yüzde 29'unu reddetmiş. CHP'li İBB yönetimi ise 2 bin 500'den fazla dosya getirmiş sadece yüzde 3'ü reddedilmiş." ifadelerini kullandı. Borçlanma yetkisi verilmemesine ilişkin iddialara da yanıt veren Kabaktepe, "CHP 25 yılda bize bir tane borçlanma yetkisi verdi. İmamoğlu 14 tane getirmiş hepsine evet demişiz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.