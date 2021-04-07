​Trabzon galibiyete hasret

Galibiyet için yüklenen bordo-mavililer, Kayserispor kalesine ceza sahası dışından 16 şut gönderdi, 2 kez direğe takıldı, diğerlerinde de kaleci Doğan’ı geçemedi.

Süper Lig’in 33. Haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Erzurum’un ardından Kayseri ile de berabere kalan bordo-mavili takım zirve yarışında önemli bir yara aldı. Konuk ekip Muğdat’ın golüyle öne geçerken, Trabzonspor, Bakasetas ile eşitliği yakaladı. Galibiyet için yüklenen bordo-mavililer, Kayserispor kalesine ceza sahası dışından 16 şut gönderdi, 2 kez direğe takıldı, diğerlerinde de kaleci Doğan’ı geçemedi.

Maçta 10 kurtarış yapan Kayserispor kalecisi Doğan, en çok kurtarış yaptığı lig maçını oynadı. 18 yaşındaki kaleci, “Son topu kurtarınca tansiyonum düştü. En zor kurtarışım maçın ilk pozisyonunda Bakasetas’ın kafa vuruşuydu” dedi.

Maçta iki takım da atak futbolu tercih ederken, konuk ekip 6. dakikada öne geçti. Bu dakikada Henrique, soldan Hüseyin’i geçerek çizgiye indi. Pasında Muğdat altı pas içerisinde dokunarak topu ağlara gönderdi: 0-1. 25’de Flavio’nun soldan ortasında Bakasetas’ın kafa vuruşunu kaleci Doğan köşeden topu çıkardı. 28. dakikada Nwakaeme’nin soldan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Bakasetas sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1. 52. dakikada Nwakaeme güzel paslaşmalar sonrasında ceza sahası dışından vurdu. Köşeye giden topu kaleci Doğan kornere çeldi.

64’de Bakasetas’ın serbest vuruşunda kaleci Doğan topu köşeden çıkardı. Devamında Flavio hamle yaparken, Doğan bu topu da kornere çeldi. 80’de Ekuban’ın sert vuruşu direkten döndü. 84’de Bakasetas’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Doğan yine gole izin vermedi. 87’de Baker’in kullandığı frikik atışında top direkten döndü. 89’da Yusuf Sarı’nın vuruşunu kaleci Doğan kornere çeldi.