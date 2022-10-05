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Trabzonspor galibiyet hasretini dindirmek istiyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Fransa’nın Monaco takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki deplasman fobisini yarın akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Fransa’da oynayacağı Monaco maçıyla sonlandırmak istiyor. En son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan’ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1’lik sonuçla alan bordo-mavili takım, sonraki süreçte dış sahadaki 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Trabzonspor, Avrupa’da sahasında kazanamama hasretini ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan’ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek sonlandırmıştı. Böylece iç sahada 1119 günlük galibiyet hasreti de sona ermişti.

Fransızlara yenilmiyor

Trabzonspor, Fransa’da daha önce oynadığı üç maçı da kaybetmedi. İlk olarak 1991-1992 sezonunda Olimpik Lyon’u deplasmanda 4-3 yenip rövanşında da 4-1’lik sonuçla elemişti. Karadeniz ekibi, 2009-2010 sezonunda ise Toulouse’a 3-1 yenildiği maçın Fransa’daki rövanşını 1-0 kazanmasına rağmen turu geçememişti.

  • Bordo mavililer, 2011-2012 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile grupta yaptığı ilk maçta sahasında 1-1’lik beraberlik elde etmiş, dış sahada da golsüz berabere kalmıştı. Trabzonspor, Fransız takımları karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederken, attığı 11 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gördü.

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