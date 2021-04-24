Trabzonspor-Fatih Karagümrük (CANLI)

Trabzonspor, Süper Lig’in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrılarak zirve yolunda ciddi puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, evinde oynayacağı rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.
- İlk 11'ler
- Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
- Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat, Aksel, Fatih, Zukanovic, Hedenstad, Biglia, Efe, Jimmy, Salibur, Mevlüt
En son galibiyet 34 gün önce
Trabzonspor, Süper Lig’de en son galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında 31. haftada elde etti. Rakibi karşısında sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer ardından oynadığı 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Sivaspor ve Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi; Kayserispor, Hatayspor ve Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. En son galibiyetini 34 gün önce sahasında alan bordo-mavililer, söz konusu periyotta 10 puan kaybederken hanesine ise 5 puan yazdırdı.
En uzun seri 42 yıl önce
Süper Lig’de oynadığı son beş maçtan birer puanla ayrılan Trabzonspor, lig tarihinde daha uzun bir beraberlik serisini sadece bir kez yaşadı. 1979-80 sezonunda Ekim ve Aralık 1979 tarihleri arasında 7 maçlık beraberlik serisi yakalayan Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak seriyi sonlandırmak istiyor.
Trabzonspor rakibine yenilmedi
Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük ile Süper Lig’de oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Söz konusu maçlarda Trabzonpor, rakibine 5 gol atarken kalesinde ise 1 gol gördü. Karadeniz ekibi sezonun ilk yarısında rakibiyle İstanbul’da oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı.