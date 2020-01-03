SÜPER LİG

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu. Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği 20. hafta mücadelesi 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Haber Merkezi İHA
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre ligin ikinci yarısı 17 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak. 18, 19 ve 20. haftalardaki karşılaşmaların programı şöyle:

18. HAFTA

17 Ocak Cuma

  • 20.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor

18 Ocak Cumartesi

  • 14.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor
  • 17.00 Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor
  • 20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

19 Ocak Pazar

  • 13.30 Antalyaspor - Göztepe
  • 16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
  • 16.00 Galatasaray - Denizlispor
  • 19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor

20 Ocak Pazartesi

  • 20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
19. HAFTA

24 Ocak Cuma

  • 20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

25 Ocak Cumartesi

  • 14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü
  • 17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
  • 20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

26 Ocak Pazar

  • 13.30 Denizlispor - Antalyaspor
  • 16.00 Göztepe - Beşiktaş
  • 19.00 Konyaspor - Galatasaray

27 Ocak Pazartesi

  • 20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor
  • 20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
20. HAFTA

31 Ocak Cuma

  • 20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi

  • 14.00 Antalyaspor - Konyaspor
  • 17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
  • 20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

2 Şubat Pazar

  • 13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
  • 16.00 Gaziantep FK - DG Sivasspor
  • 16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
  • 19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor

3 Şubat Pazartesi

  • 20.00 Denizlispor - Göztepe

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