Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre ligin ikinci yarısı 17 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak. 18, 19 ve 20. haftalardaki karşılaşmaların programı şöyle:
18. HAFTA
17 Ocak Cuma
- 20.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor
18 Ocak Cumartesi
- 14.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor
- 17.00 Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor
- 20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
19 Ocak Pazar
- 13.30 Antalyaspor - Göztepe
- 16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
- 16.00 Galatasaray - Denizlispor
- 19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor
20 Ocak Pazartesi
- 20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
19. HAFTA
24 Ocak Cuma
- 20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
25 Ocak Cumartesi
- 14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü
- 17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
- 20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
26 Ocak Pazar
- 13.30 Denizlispor - Antalyaspor
- 16.00 Göztepe - Beşiktaş
- 19.00 Konyaspor - Galatasaray
27 Ocak Pazartesi
- 20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor
- 20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
20. HAFTA
31 Ocak Cuma
- 20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği
1 Şubat Cumartesi
- 14.00 Antalyaspor - Konyaspor
- 17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
- 20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
2 Şubat Pazar
- 13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
- 16.00 Gaziantep FK - DG Sivasspor
- 16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
- 19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor
3 Şubat Pazartesi
- 20.00 Denizlispor - Göztepe
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. Hafta programı açıklandı pic.twitter.com/GSKjaOcDzc
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. Hafta programı açıklandı pic.twitter.com/GSKjaOcDzc— TFF (@TFF_Org) 3 Ocak 2020
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