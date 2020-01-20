Trabzonspor rakiplerine gol yağdırıyor

Trabzonspor, Süper Lig’in son iki haftasında sahasında oynadığı rakiplerine bir düzine gol yağdırdı. Bordo-mavililer evinde lig’in 17. haftasında Kayserispor’u 6-2 ve 18. haftada ise Kasımpaşa’yı 6-0’la geçerek son iki maçta rakip filelere 12 gol gönderdi.

2010-11 sezonunu yakaladı

Bordo-mavililer, Süper Lig’de 18. hafta itibariyle attığı 41 golle 2010-2011 sezonunu şimdiden yakaladı. Trabzonspor son 9 sezonun en iyi gol istatistiklerini yakalarken, maç başına 2.3 gol ortalaması elde etti.

4 sezon sonra evindeki en farklı galibiyet

Trabzonspor, yeni Teknik Sirektörü Hüseyin Çimşir yönetiminde sahasında çıktığı ilk maçta son 4 sezonun ise en farklı galibiyetini elde etti. Bordo-mavililer 8 Mayıs 2016’da sahasında Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Aradan geçen dört sezonda bordo-mavililer sahasında Kasımpaşa’yı 6-0’la geçerek son yılların en farklı galibiyetine imza attı.

Süper Lig'in en iyi ikilisi: Nwakaeme ve Sörloth Trabzonspor yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı sahasında 6-0 ile geçerek moral bulurken, bordo-mavililerin gol ayakları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme attıkları gollerle maça damga vurdu. Sörloth attığı 3 golle hat-trick yaparken, Nwakaeme ise iki şık gole imza atarak, elde edilen farklı galibiyette damga vurdular.⏱️ 90' Karşılaşma sona erdi. Trabzonspor 6-0 Kasımpaşa #TSLive pic.twitter.com/kY7j1OrFIk— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 19 Ocak 2020 Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdularTrabzonspor'un Süper Lig'de attığı 41 golün 22'si bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth 15 golle, gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti. Nwakaeme ise gol sayısını 7'ye gol çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 4 asistle oynarken, Nwakaeme ise 6 asistle takımına katkı veriyor. İki oyuncu attıkları goller ve yaptıkları asistle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular. Bordo-mavililerin iki oyuncusunu 19 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse-Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 18 golle Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu -Giovanni Sio ikilisi yerleşti.Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçları Trabzonspor kaybetmediSüper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda Trabzonspor, maç kaybetmedi. İki oyuncu görev aldıkları 6 maçta birlikte gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavililerin Süper Lig'de elde ettiği 35 puanın 28'ne Sörloth direk katkı yaparken, Nwakaeme ise 18 puana katkıda bulundu.İki oyuncunun bu sezon forma giydikleri maçlar ve attıkları goller;Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1 (Sörloth)Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1 (Sörloth, Nwakaeme)Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2 (Sörloth)Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2 (Sörloth, Nwakaeme)Trabzonspor - Gaziantep: 4-1 (Sörloth)Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (Sörloth)MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-3 (Sörloth, Nwakaeme)Trabzonspor - Galatasaray: 1-1 (Sörloth)Antalyaspor - Trabzonspor: 1-3 (Sörloth, Nwakaeme)Konyaspor - Trabzonspor: 0-1 (Sörloth)Trabzonspor - Kayserispor: 6-2 (Sörloth 2, Nwakaeme)Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0 (Sörloth 3, Nwakaeme 2)



Goller yabancılardanTrabzonspor, Süper Lig’de attığı 41 golün 34’ünü yabancı oyunculardan, 5’i ise yerli oyunculardan geldi. 2 gol ise rakip takım oyuncuları tarafından kendi kalelerine gönderildi. Bordo-mavililerde Sörloth 15, Nwakaeme 7, Sturridge 4, Sosa 3, Pereira, Avdijaj, Novak, Hosseini ve Ekuban 1’er gol kaydeden isimler oldu. Yerli oyuncularda ise Yusuf Sarı 3, Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak 1’er gol atan isim oldu. Bordo-mavililer diğer iki golü ise rakip takım oyuncuları Beşiktaşlı Doğukan Toköz ve Denizlispor’da Oğuzhan Yılmaz’ın kendi kalelerine atmasıyla buldu.