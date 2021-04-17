Trabzonspor son dakikalarda yıkıldı

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'un golünü 22. dakikada Djaniny kaydederken, Hatayspor'un golünü 90+6. dakikada penaltıdan Boupendza attı.
Alınan bu beraberliğin ardından Trabzonspor puanını 59'a Hatayspor ise 50'ye yükseltti. Gelecek hafta bordo-mavililer deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı ama tekrarlandı
Hatayspor 90+2. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mame Diouf, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına erken girdiği için penaltı tekrarlandı ve Boupendza topu filelerle buluşturdu.
- Abdülkadir Ömür sahada
- Trabzonspor'da uzun sakatlık dönemini atlatan Abdülkadir Ömür, mücadelenin 88. dakikasında oyuna dahil oldu.