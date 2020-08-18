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Trabzonspor transfer haberleri: Jose Sosa'nın yerine Flavio Medeiros mu geliyor?

Jose Sosa'nın yeri Brezilya'dan dolacak: Trabzonspor için maça çıkmak istemedi

Trabzonspor'da Jose Sosa'nın istediği ücretlere çıkmama kararı alan yönetim, orta sahadaki eksiği Brezilya'dan dolduracak. Bordo mavililerin büyük yol katettiği transfer girişimine dair tüm detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Flavio Medeiros, Bahia ile 2019 yılında 30'un üstünde maçta forma giydi.

Flavio Medeiros, Bahia ile 2019 yılında 30'un üstünde maçta forma giydi.

Trabzonspor, Sosa'nın sözleşme görüşmelerini dondurdu. Arjantinli yıldızla pazarlık yapmayacak olan yönetim, teklifini yaptı ve geri çekildi. Başarılı oyuncunun ayrılma olasılığının güçlü olması sebebiyle uzun süredir Brezilya'da oyuncu izleyen Trabzonspor Scout ekibi dikkat çekici bir isimde karar kıldı.

Bordo mavililerin istediği oyuncu Bahia'nın orta sahasında forma giyen Flavio Medeiros. 24 yaşındaki oyuncu 2 gün önce oynanan Bragantino maçında forma giymedi. Bunun sebebi bordo mavililerle transfer görüşmesi yapmasıydı. Transferi bitme aşamasında olan oyuncunun belgelerinin beklendiği ve ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

  • 24 yaşındaki Flavio Medeiros, Marlon Rodrigues gibi Portekiz ligi ekiplerinden Boavista'da kısa bir süre forma giymişti.

Flavio Medeiros kimdir: Nasıl bir oyuncudur?

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