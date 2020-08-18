Jose Sosa'nın yeri Brezilya'dan dolacak: Trabzonspor için maça çıkmak istemedi

Trabzonspor, Sosa'nın sözleşme görüşmelerini dondurdu. Arjantinli yıldızla pazarlık yapmayacak olan yönetim, teklifini yaptı ve geri çekildi. Başarılı oyuncunun ayrılma olasılığının güçlü olması sebebiyle uzun süredir Brezilya'da oyuncu izleyen Trabzonspor Scout ekibi dikkat çekici bir isimde karar kıldı.

Bordo mavililerin istediği oyuncu Bahia'nın orta sahasında forma giyen Flavio Medeiros. 24 yaşındaki oyuncu 2 gün önce oynanan Bragantino maçında forma giymedi. Bunun sebebi bordo mavililerle transfer görüşmesi yapmasıydı. Transferi bitme aşamasında olan oyuncunun belgelerinin beklendiği ve ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

24 yaşındaki Flavio Medeiros, Marlon Rodrigues gibi Portekiz ligi ekiplerinden Boavista'da kısa bir süre forma giymişti.

Flavio Medeiros kimdir: Nasıl bir oyuncudur?