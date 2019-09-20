Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın kontratını uzattı
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Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın kontratını uzattı

Trabzonspor, 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'ın kontratının son yılı opsiyonlu olmak üzere 2025 yılına kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Milli file bekçi, yeni sözleşmesi kapsamında her sezon başında 3.5 milyon TL garanti ücret kazanacak.

Haber Merkezi DHA
Uğurcan Çakır geçtiğimiz sezon oynanan Yeni Malatyaspor maçından sonra kaleyi Onur Kıvrak'tan devralmıştı.

Uğurcan Çakır geçtiğimiz sezon oynanan Yeni Malatyaspor maçından sonra kaleyi Onur Kıvrak'tan devralmıştı.

Trabzonspor yönetimi milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı. Bordo mavili yönetim genç file bekçisiyle 2025 yılına kadar kontrat imzaladı. Genç kaleci bu anlaşma kapsamında her sezon başında 3.5 milyon TL garanti ücret elde edecek.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

  • "Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.
  • - 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.
  • - 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

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