Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın kontratını uzattı

Trabzonspor yönetimi milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı. Bordo mavili yönetim genç file bekçisiyle 2025 yılına kadar kontrat imzaladı. Genç kaleci bu anlaşma kapsamında her sezon başında 3.5 milyon TL garanti ücret elde edecek.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir. - 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.